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Россияне открыли огонь по селу Мархаловка на Киевщине: есть жертвы

В результате авиаудара со стороны российских оккупантов пострадали восемь жилых домов

4 марта 2022, 18:32
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские оккупанты открыли огонь по селу Мархаловка в Киевской области. Из-за обстрела погибли пять человек, среди которых трое — дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС.

Россияне открыли огонь по селу Мархаловка на Киевщине: есть жертвы

Разрушенные дома в Мархаловке - Reuters

В результате авиаудара российских оккупантов восемь жилых домов полуразрушены.

"В результате обстрела погибли пять человек (из них трое детей), еще одна женщина возможно находится под завалами. Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и три единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные не согласились на обеспечение "зеленого коридора" в Херсонской области. Власти Украины уже сформировали конвой из 19 грузовиков, которые должны были предоставить людям в Херсонской области гуманитарную помощь. Однако оккупанты отказались от въезда грузовиков. Российские оккупанты сообщили, что будут заниматься гуманитарной помощью самостоятельно.

Также "Комментарии" писали, что Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН . В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ. Подоляк отметил, что переговоры проходят именно на территории Беларуси, потому что Россия отказывается от участия любых других стран-посредников.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/rosiyani-vidkrili-vogon-po-selu-marhalivka-na-kijivshchini-ye-zhertvi-novini-ukrajina-11729308.html
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