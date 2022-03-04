Россияне открыли огонь по селу Мархаловка на Киевщине: есть жертвы

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты открыли огонь по селу Мархаловка в Киевской области. Из-за обстрела погибли пять человек, среди которых трое — дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС.
Разрушенные дома в Мархаловке - Reuters
В результате авиаудара российских оккупантов восемь жилых домов полуразрушены.
Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные не согласились на обеспечение "зеленого коридора" в Херсонской области. Власти Украины уже сформировали конвой из 19 грузовиков, которые должны были предоставить людям в Херсонской области гуманитарную помощь. Однако оккупанты отказались от въезда грузовиков. Российские оккупанты сообщили, что будут заниматься гуманитарной помощью самостоятельно.
Также "Комментарии" писали, что Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН . В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.
Читайте на портале "Комментарии": в ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ. Подоляк отметил, что переговоры проходят именно на территории Беларуси, потому что Россия отказывается от участия любых других стран-посредников.
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