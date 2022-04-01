Нацгвардейцы уничтожили немало оккупантов и вражеской техники на киевском направлении

На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины полностью уничтожили позиции оккупантов прицельными артиллерийскими ударами и осуществили зачистку района, где враг сосредотачивал силы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на юное заявление Нацгвардии в Фейсбуке.

Уничтоженная техника оккупантов - Нацгвардия Украины

"После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника", — говорится в сообщении Нацгвардии.

Украинские защитники подчеркнули, что идет успешное выполнение поставленных боевых задач — освобождение населенных пунктов от оккупантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине. В первые дни русского вторжения многим были непонятны обозначения, нанесенные белой краской на военной технике русских оккупационных войск. Теперь символы Z и V хорошо известны украинцам.

Также "Комментарии" писали, что Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ. Власти Британии озабочены тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" вопроса и могут пойти на значительные уступки в мирных договорах с Кремлем. Отмечается, что договор должен быть подписан только тогда, когда Украина будет в максимально выгодной позиции.

Читайте на портале "Комментарии": в МИДе рассказали, в каком случае на украинской территории появятся миротворцы. Глава МИД отметил, что Украина должна иметь разные варианты, как действовать в зависимости от того, каким может быть тот или иной сценарий развития событий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!