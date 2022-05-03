На юге Украины ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами и один с ГСМ

Украинские военные ударили по складам оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг", сегодня, 3 мая.

ВСУ

Так, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более сорока огневых задач. На админгранице Николаевской и Херсонской областей были уничтожены:

"Уничтожен пункт управления вражеским войском, три склада с боеприпасами, один с горюче смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники", — сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что в настоящее время общие потери противника уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что элита российской армии отказывается воевать против ВСУ. За два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Лихтенштейне запретили регистрировать трастовые компании, связанные с РФ. Санкционные меры запрещают гражданам и резидентам РФ регистрировать трасты на территории этой страны, а гражданам Лихтенштейна обслуживать эти траст. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в оккупированном Луганске больница переполнена трупами и ранеными оккупантами. ВСУ в Луганской области продолжают отражать атаки и наносить врагу потери в живой силе. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.





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