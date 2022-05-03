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Главная Новости Оборона 2022 На юге Украины ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами и один с ГСМ
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На юге Украины ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами и один с ГСМ

В ОК "Юг" отметили, что общие потери противника уточняются

3 мая 2022, 18:54
Автор:

Денис
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Украинские военные ударили по складам оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг", сегодня, 3 мая. 

На юге Украины ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами и один с ГСМ

ВСУ

Так, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более сорока огневых задач. На админгранице Николаевской и Херсонской областей были уничтожены:

"Уничтожен пункт управления вражеским войском, три склада с боеприпасами, один с горюче смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники", — сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что в настоящее время общие потери противника уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что элита российской армии отказывается воевать против ВСУ. За два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что хотят увидеть, как живут переселенцы: "Слуги народа" едут в Европу. "Слуги народа" своими глазами хотят увидеть, как живут временные переселенцы. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Лихтенштейне запретили регистрировать трастовые компании, связанные с РФ. Санкционные меры запрещают гражданам и резидентам РФ регистрировать трасты на территории этой страны, а гражданам Лихтенштейна обслуживать эти траст. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в оккупированном Луганске больница переполнена трупами и ранеными оккупантами. ВСУ в Луганской области продолжают отражать атаки и наносить врагу потери в живой силе. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1407382809703732
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