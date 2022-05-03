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В оккупированном Луганске больница переполнена трупами и ранеными оккупантами

ВСУ в Луганской области продолжают отражать атаки и наносить врагу потери в живой силе

3 мая 2022, 17:15
Автор:

Козлова Альбіна
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С поля боя оккупанты не успевают вывозить раненых и трупы. Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В оккупированном Луганске больница переполнена трупами и ранеными оккупантами

Фото Телеграм Луганская ОВА

По его словам, больница в оккупированном Луганске переполнена российскими боевиками с тяжелыми ранениями, оторванными конечностями и их труппами. Некоторые трупы не могут идентифицировать. Сергей Гайдай подчеркнул, что в дальнейшем ситуация для россиян только ухудшится. Поскольку через две недели Украина получит новое вооружение от Запада, то усилятся бои.

О ситуации в области рассказывают представители администраций. Известны случаи задержания гражданских и конфискации у граждан телефонов на оккупированных территориях Луганщины, в частности, в Кременной.

"На площади у людей отбирают мобильные телефоны для проверки. Затем приглашают в места, где разместились их карательные органы, чтобы каждый узнал свой гаджет", — говорит начальник Кременской городской военной администрации Александр Дунец.

Оккупационные власти самопровозглашенной "ЛНР" издали приказ о конфискации средств связи. На оккупированных территориях области так называемые "народные милиционеры" конфисковывают у людей мобильные телефоны и другие гаджеты, их будут проверять на наличие "неугодных" социальных сетей, диалогов с родственниками, проживающими вне "республики". Предварительно известно, что гаджеты вроде бы конфисковывают на месяц.

Александр Стрюк, руководитель городской администрации Северодонецка говорит, что в городе осталась одна цистерна для доставки воды, электроэнергия и водоснабжение из-за разрушения коммуникаций в результате обстрелов периодически пропадают. Коммунальщики пытаются чинить сети, где есть возможность. Людям развозят воду в цистерне.

В Кременной у местных жителей заканчиваются продукты питания. В домах отсутствуют свет и газ, воду подают почасово. Напомним, что на территорию элеватора ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы.

Как сообщал портал, Сергей Гайдай рассказал об обстреле села Врубовки.



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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
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