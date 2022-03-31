logo

BTC/USD

46492.79

ETH/USD

3477.11

LTC/USD

126.69

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 На Донбассе украинские бойцы накрыли огнем огромное скопление техники врага и штаб кадыровцев
commentss НОВОСТИ Все новости

На Донбассе украинские бойцы накрыли огнем огромное скопление техники врага и штаб кадыровцев

ВСУ на Донбассе уничтожили российскую технику и нанесли удар по штабу кадыровцев

31 марта 2022, 13:39 comments2250
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На Донбассе ВСУ 30 марта накрыли огнем значительное скопление техники российских оккупантов и штаб кадыровцев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал во время эфира телемарафона "UA Разом" глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На Донбассе украинские бойцы накрыли огнем огромное скопление техники врага и штаб кадыровцев

Уничтожена техника оккупантов - фото из открытых источников

Гайдай сообщил, что на восточных территориях Украины украинские военные дают отпор оккупантам и прекрасно "ведут ответный огонь".

В частности, отмечается, что артиллерийцы ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и ликвидировали штаб кадыровцев. Сколько враг потерял в результате этой атаки, Гайдай не сообщил.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что в настоящее время оккупанты опрокидывают свою технику в восточные регионы Украины. Пока идет передислокация, кафиры еще активнее начали обстреливать мирные населенные пункты. Как сообщил Гайдай, в Донбассе работают авиация, артиллерия и минометы, также применяют тяжелые калибры. Города и села обстреливаются "из всего, что есть".

Как сообщали ранее "Комментарии", в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений. Оккупанты отвели лишь часть своих войск, вероятно, чтобы доукомплектовать подразделения и продолжить наступление.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, допущенную в 2014-м году. Президент предупредил мир о новых трагедиях, если России удастся избежать ответственности за войну в Украине.

Читайте на портале "Комментарии": "План Б" Путина: в МВД рассказали о намерениях российского президента.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=521874342625128
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!