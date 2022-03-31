На Донбассе украинские бойцы накрыли огнем огромное скопление техники врага и штаб кадыровцев

На Донбассе ВСУ 30 марта накрыли огнем значительное скопление техники российских оккупантов и штаб кадыровцев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал во время эфира телемарафона "UA Разом" глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Уничтожена техника оккупантов - фото из открытых источников

Гайдай сообщил, что на восточных территориях Украины украинские военные дают отпор оккупантам и прекрасно "ведут ответный огонь".

В частности, отмечается, что артиллерийцы ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и ликвидировали штаб кадыровцев. Сколько враг потерял в результате этой атаки, Гайдай не сообщил.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что в настоящее время оккупанты опрокидывают свою технику в восточные регионы Украины. Пока идет передислокация, кафиры еще активнее начали обстреливать мирные населенные пункты. Как сообщил Гайдай, в Донбассе работают авиация, артиллерия и минометы, также применяют тяжелые калибры. Города и села обстреливаются "из всего, что есть".

Как сообщали ранее "Комментарии", в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений. Оккупанты отвели лишь часть своих войск, вероятно, чтобы доукомплектовать подразделения и продолжить наступление.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, допущенную в 2014-м году. Президент предупредил мир о новых трагедиях, если России удастся избежать ответственности за войну в Украине.

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