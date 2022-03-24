На Черниговщине навсегда "потерялась" техника оккупантов (ФОТО)

Оперативное командование "Север" продолжает отчитываться о результатах своей работы. Сегодня, 24 марта, в лесах Черниговщины "потерялись" не менее 2 "Тигров", танк и "КамАЗ" оккупантов. Часть русской колонны разбежалась в панике, но они далеко не добегут. Как сообщат "Комментарии", такое заявление опубликовало Оперативное командование "Север" в Фейсбуке.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Верьте в своих защитников! Итого к пеемоге!", — подытожили в Оперативном командовании "Север".

Как сообщали ранее, представитель РФ в ООН признал готовность Путина нажать на ядерную кнопку. Российские дипломаты уже даже не пытаются использовать дипломатический язык, чтобы скрыть возможность использования Москвой ядерного оружия. Дипломаты страны-агрессора открыто предполагают возможность использования ядерного оружия. Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если его на это спровоцирует НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах. Секретарь СНБО отметил, что в Кремле не прекращают попыток втянуть Беларусь в войну против Украины. В ход идут абсолютно все методы от давления на Минск до предложения всяческих преференций – дешевой нефти, газа, кредитов.

Читайте на портале "Комментарии": за месяц войны оккупанты использовали более тысячи ракет: сколько вооружения еще осталось. Источник в Пентагоне отметил, что на вооружении РФ крылатых ракет воздушного базирования меньше, однако не исключается, что в России могут быть и запасы вооружения.

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