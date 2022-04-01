logo

BTC/USD

46492.79

ETH/USD

3477.11

LTC/USD

126.69

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 МВД прокомментировало взрыв на нефтебазе в Белгороде - "невероятный удар по голове"
commentss НОВОСТИ Все новости

МВД прокомментировало взрыв на нефтебазе в Белгороде - "невероятный удар по голове"

Вадим Денисенко прокомментировал фейк по авиаудару по нефтебазе в Белгороде

1 апреля 2022, 12:55 comments1258
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

В российском городе Белгород вспыхнул пожар на нефтебазе. Взрыв вызвал настоящую панику у россиян. Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, Россия будет распространять версию, как будто Белгород атаковали украинские вертолеты. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Денисенко в эфире 24 канала.

МВД прокомментировало взрыв на нефтебазе в Белгороде - "невероятный удар по голове"

Взрыв в Белгороде - фото из открытых источников

Путин неформально дал обещание 20 лет назад, что для россиян война будет только по телевизору, однако не на территории государства. Но сейчас, как отметил Вадим Денисенко, впервые за все годы президентства Путина "это перенеслось из сериала в реальную жизнь".

"Это с психологической точки зрения для россиян невероятный удар по голове. В Белгороде сейчас реальная паника", – заявил Денисенко во время эфира.

Как сообщили ранее "Комментарии", в Вашингтоне рассказали, сколько военных Россия уже потеряла в Украине. Потери российской армии в войне против Украины перевалили уже через 10 тысяч убитыми. При этом США выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине, но Кремль не подает сигналов, готовых на такой шаг.

Также "Комментарии" писали, что в армии Британии уверены — первоначальный план Путина по Украине уже неосуществим. Президент России Владимир Путин допустил катастрофические просчеты при попытке оккупировать Украину. Путин не понимал, в каком состоянии действительно находится российская армия, потому что его дезинформировали о боеспособности войска.

Читайте на портале "Комментарии": защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов. Запорожские воины продолжают отражать атаки противника.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aIn1uzCiiGw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!