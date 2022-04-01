МВД прокомментировало взрыв на нефтебазе в Белгороде - "невероятный удар по голове"

В российском городе Белгород вспыхнул пожар на нефтебазе. Взрыв вызвал настоящую панику у россиян. Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, Россия будет распространять версию, как будто Белгород атаковали украинские вертолеты. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Денисенко в эфире 24 канала.

Взрыв в Белгороде - фото из открытых источников

Путин неформально дал обещание 20 лет назад, что для россиян война будет только по телевизору, однако не на территории государства. Но сейчас, как отметил Вадим Денисенко, впервые за все годы президентства Путина "это перенеслось из сериала в реальную жизнь".

"Это с психологической точки зрения для россиян невероятный удар по голове. В Белгороде сейчас реальная паника", – заявил Денисенко во время эфира.

Как сообщили ранее "Комментарии", в Вашингтоне рассказали, сколько военных Россия уже потеряла в Украине. Потери российской армии в войне против Украины перевалили уже через 10 тысяч убитыми. При этом США выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине, но Кремль не подает сигналов, готовых на такой шаг.

Также "Комментарии" писали, что в армии Британии уверены — первоначальный план Путина по Украине уже неосуществим. Президент России Владимир Путин допустил катастрофические просчеты при попытке оккупировать Украину. Путин не понимал, в каком состоянии действительно находится российская армия, потому что его дезинформировали о боеспособности войска.

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