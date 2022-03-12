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Минобороны показало, как украинские артиллеристы уничтожают "вторую армию мира" (ВИДЕО)

На кадрах зафиксированы залпы военной техники украинских бойцов

12 марта 2022, 22:19 comments3804
Автор:

Карина Ожерельева
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Минобороны опубликовало видео, на котором продемонстрировали работу украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими захватчиками. Как сообщают "Комментарии", соответствующая видеозапись появилась 12 марта.

Минобороны показало, как украинские артиллеристы уничтожают "вторую армию мира" (ВИДЕО)

ВСУ - фото из открытых источников

"Артиллеристы Объединенных сил продолжают превращать "вторую армию мира" в кучу металлолома. Слава Украине! Смерть врагам!" – говорится в сообщении Минобороны.

На видео один из артиллеристов выкрикивает "Путин, забирай мясо свое домой" и выдает залп пушки.


Как сообщали ранее "Комментарии", российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных. По данным СБУ, российские оккупанты стреляют во всех без разбора. Также в СБУ сообщили, что сбор фактов военных преступлений России продолжается.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии. Москва уже неоднократно предупреждала Украину, а теперь уже и предупредила США о том, что последствия передачи Киеву вооружения могут иметь печальные последствия, прежде всего, для самой Украины.

Читайте на портале "Комментарии": украинской разведке стало известно как минимум о двух вариантах ядерного шантажа российскими оккупационными войсками. Главный разведчик страны отметил, что на сегодняшний день у Украины есть информация о том, что Кремлем рассматриваются два сценария ядерного шантажа. Какой из них будет отдан предпочтение, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации и тактики противника.


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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua
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