Минобороны отметило угрозу ракетных ударов по всей Украине - "сейчас горячая фаза"

Сейчас на территории Украины идет горячая фаза войны. Угроза ракетных ударов от российских оккупантов по всем регионам Украины, к сожалению, остается высокой. Активные бои ведутся на Востоке и на Юге нашего государства. Как сообщают "Комментарии", такое заявление заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала в комментарии 24 канала.

Ракета - фото из открытых источников

Анна Маляр сообщила, что продолжаются бои на восточных и южных территориях Украины, поэтому ситуация до сих пор тяжелая.

"На сегодняшний день сохраняется угроза ракетных ударов по всей Украине. У нас продолжается война, и сейчас ее горячая фаза", — заявила заместитель министра обороны Украины.

По словам Маляр, чаще всего оккупанты наносят удары по трем направлениям: Запорожье, Харьковщина и Донетчина.

Также заместитель министра обороны Украины добавила, что враг не всегда действует предсказуемо и понятно по поводу своей тактики войны. В некоторых ситуациях захватчики действуют эмоционально, в частности когда нацеливаются на гражданские объекты.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ЕС назвали два критерия, которые будут иметь самое важное значение для вступления Украины. Глава представительства ЕС в Украине подчеркнул, что оценка уровня демократии и анализ рыночной экономики чрезвычайно важны. И именно эти критерии повлияют на ускорение процедуры евроинтеграции.

Также "Комментарии" писали, что Россия перешла к плану "Б": кремль планирует создать "сталинградскую историю". Раньше у России не было конкретных планов, кроме чепухи о "возьмем за 72 часа". Сейчас россияне сосредоточивают свои силы на некоторых направлениях, в частности на Донбассе, чтобы одержать хоть какие-то победы.

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