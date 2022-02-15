Министр Резников рассказал о достижениях в должности за 100 дней и что изменится

В Украине увеличили бюджет обороны, фото из открытых источников

Министр Алексей Резников отчитался о достижениях за 100 дней в должности. По его словам, Министерство эффективно выполнило бюджет 2021 года и обеспечило финансирование Государственного оборонного заказа на 99,75%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Кроме того, бюджет Минобороны на 2022 год увеличился на 2,5 млрд гривен и составляет 133 млрд грн, из которых предусмотрено 29 млрд на закупку техники и вооружения. Планируется еще получить из бюджета 11,8 млрд. грн, которые будут выделены для повышения уровня заработных плат военным. Сейчас стали больше получать военные медики, летчики.

Также в течение 100 дней были утверждены открытые части планов оборонных закупок на один и три года. Закрытые части должно утвердить правительство и СНБО.

За эти три месяца были проведены дипломатические встречи с министрами обороны США, Британии, Израиля, Литвы, Швеции, Дании, Венгрии, Канады, Турции, подписано соглашение с Великобританией в интересах Военно-Морских Сил Украины, а также ряд важных документов в сфере обороны со Швецией, Турцией.

Продолжается внедрение: автоматизированных систем управления войсками, пилотного проекта по созданию "Милитари ЦНАПов", рекрутинговых центров, возможности в "Дии" изменять место регистрации для военнообязанных, программы ГИС, что будет показывать все данные о недвижимом имуществе Министерства и ВСУ.

Идет доготовка к запуску комплексной реформы управления активами Минобороны и начата проверка работы ведомства работниками Госаудитслужбы. За последний месяц Минобороны вернуло под свое управление 3117 га земли.

Министр также рассказал, каким образом военных обеспечат бронежилетами и шлемами по стандартам НАТО. Источниками поставки будут : гуманитарная помощь от стран Запада, закупки сертифицированных средств защиты как у других стран, так и внутри государства через тендеры. Алексей Резников подчеркнул, что технические требования к классу защиты бронежилетов и шлемов для военных уже направили отечественным производителям.



Работа в сфере демонополизации услуг питания для армии и постройки арсеналов для армии тоже проводится.

Среди новведений — демилитаризация должностей. То есть в армии занимать должности, не требующие военной квалификации, смогут украинцы, у которых нет военного звания.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Резников рассказал, чем заменят призыв в армию для молодежи.

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