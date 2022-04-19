Мариупольский "Азовсталь" почти полностью разбомбили: под завалами находятся люди

Находящийся в Мариуполе завод "Азовсталь", который защищают украинские военные, "разбомблен и уничтожен практически полностью". Как сообщают "Комментарии", об этом заявил "Радио Свободе" заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь.

Азовсталь - фото из открытых источников

Заместитель командира полка "Азов" сообщил, что российские войска сбрасывают на "Азовсталь" "сверхмощные бомбы", а под завалами завода сейчас "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", — заявил Паламар.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав того маньяком, который мстит всему миру. Первая леди страны выразила уверенность в том, что военные преступления, совершаемые в Украине российскими солдатами и офицерами, поощряются Кремлем. Путин прекрасно знает и одобряет бесчеловечные поступки, а все от того, что действующий российский президент вообразил себя вершителем человеческих судеб.

Также "Комментарии" писали, что Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины. Ключевая цель так называемой спецоперации – это "освобождение Л/ДНР". При этом, по словам Лаврова, россия вроде бы не планирует "изменять режим в Украине", то есть силой менять власть, ведь украинцы "имеют право выбора".

Читайте на портале "Комментарии": в ОП назвали причину, почему переговоры с РФ по прекращению огня остановились. Блокада Мариуполя и готовность России приступить к второй фазе войны в Украине практически застопорили переговорный процесс.

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