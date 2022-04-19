logo

BTC/USD

41301.84

ETH/USD

3088.78

LTC/USD

112.72

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Мариупольский "Азовсталь" почти полностью разбомбили: под завалами находятся люди
commentss НОВОСТИ Все новости

Мариупольский "Азовсталь" почти полностью разбомбили: под завалами находятся люди

Под завалами завода "Азовсталь" очень много людей

сегодня, 20:16
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Находящийся в Мариуполе завод "Азовсталь", который защищают украинские военные, "разбомблен и уничтожен практически полностью". Как сообщают "Комментарии", об этом заявил "Радио Свободе" заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь.

Мариупольский "Азовсталь" почти полностью разбомбили: под завалами находятся люди

Азовсталь - фото из открытых источников

Заместитель командира полка "Азов" сообщил, что российские войска сбрасывают на "Азовсталь" "сверхмощные бомбы", а под завалами завода сейчас "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", — заявил Паламар.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав того маньяком, который мстит всему миру. Первая леди страны выразила уверенность в том, что военные преступления, совершаемые в Украине российскими солдатами и офицерами, поощряются Кремлем. Путин прекрасно знает и одобряет бесчеловечные поступки, а все от того, что действующий российский президент вообразил себя вершителем человеческих судеб.

Также "Комментарии" писали, что Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины. Ключевая цель так называемой спецоперации – это "освобождение Л/ДНР". При этом, по словам Лаврова, россия вроде бы не планирует "изменять режим в Украине", то есть силой менять власть, ведь украинцы "имеют право выбора".

Читайте на портале "Комментарии": в ОП назвали причину, почему переговоры с РФ по прекращению огня остановились. Блокада Мариуполя и готовность России приступить к второй фазе войны в Украине практически застопорили переговорный процесс.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zavod-azovstal-znyshchenyj-azov/31811299.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!