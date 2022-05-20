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Всё больше украинцев возвращается домой: сколько граждан пересекло западную границу за последние сутки

За прошедшие сутки с Украины выбыли более 35 тысяч человек

сегодня, 13:41
Автор:

Денис
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В Государственной пограничной службе Украины рассказали о ситуации в пунктах пропуска на западной границе нашей страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГПСУ. 

Всё больше украинцев возвращается домой: сколько граждан пересекло западную границу за последние сутки

Фото: ГПСУ

Так, по данным ГПСУ, за прошедшие сутки (19 мая) западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 77 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств, из них:

• из Украины выбыли более 35 тысяч человек;

• прибыли более 41 тысячи человек, из них более 37 тысяч — украинцы.

"Оформлено 177 грузовиков с гуманитарной помощью", — сообщает ГПСУ. 

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Источник: https://t.me/DPSUkr?fbclid=IwAR06YOaB-SEi5hJG4m7HPwVcIPzG3QJt_m9zDDCILQ1cInmKznKg2eKo-U4
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