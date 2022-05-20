Всё больше украинцев возвращается домой: сколько граждан пересекло западную границу за последние сутки

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о ситуации в пунктах пропуска на западной границе нашей страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГПСУ.

Фото: ГПСУ

Так, по данным ГПСУ, за прошедшие сутки (19 мая) западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 77 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств, из них:

• из Украины выбыли более 35 тысяч человек;

• прибыли более 41 тысячи человек, из них более 37 тысяч — украинцы.

"Оформлено 177 грузовиков с гуманитарной помощью", — сообщает ГПСУ.

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