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Главная Новости Оборона 2022 Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника (ФОТО)
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Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника (ФОТО)

ВСУ дает достойный отпор противнику

сегодня, 12:15
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника (ФОТО)

Армия РФ

Так, по информации СтратКома наши воины уничтожили еще шесть офицеров противника, а именно:

• старшего лейтенанта алдара соктоева из Бурятии;

• старшего лейтенанта богачевв павла из Краснодарского края;

• командира инженерно-саперной роты 42 мсд василенко эдуарда из Беслана;

• лейтенанта кемрана гаджимагомедова;

• командира танковой роты лейтенанта новикова михаила из Брянска;

• командира инженерно-саперной роты старшего лейтенанта александра валяева из Твери. 

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что бойцы ССО одним выстрелом уничтожили российский расчет ПТРК вместе с боекомплектом. Защитники Украины с первого выстрела поразили позицию вражеских противотанкистов. 

Читайте также о том, что Украина получила от Всемирного банка часть гранта: сколько денег поступило и на что их потратят. В государственный бюджет поступили грантовые средства от США и Великобритании.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Украина бьет вторую армию мира: о чем говорит заявление Санду – можно ли выбить россиян с Приднестровья. В Молдове начинают понимать, что в Украине российская авантюра уже провалилась. 

Также "Комментарии" информировали о том, что захват Запорожской АЭС: командира РФ, руководившего нападением, привлекут к ответственности. Командир руководил нападением на Запорожскую атомную электростанцию в г. Энергодаре. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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