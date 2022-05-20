Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по информации СтратКома наши воины уничтожили еще шесть офицеров противника, а именно:

• старшего лейтенанта алдара соктоева из Бурятии;

• старшего лейтенанта богачевв павла из Краснодарского края;

• командира инженерно-саперной роты 42 мсд василенко эдуарда из Беслана;

• лейтенанта кемрана гаджимагомедова;

• командира танковой роты лейтенанта новикова михаила из Брянска;

• командира инженерно-саперной роты старшего лейтенанта александра валяева из Твери.

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что бойцы ССО одним выстрелом уничтожили российский расчет ПТРК вместе с боекомплектом. Защитники Украины с первого выстрела поразили позицию вражеских противотанкистов.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Украина бьет вторую армию мира: о чем говорит заявление Санду – можно ли выбить россиян с Приднестровья. В Молдове начинают понимать, что в Украине российская авантюра уже провалилась.

Также "Комментарии" информировали о том, что захват Запорожской АЭС: командира РФ, руководившего нападением, привлекут к ответственности. Командир руководил нападением на Запорожскую атомную электростанцию в г. Энергодаре.

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