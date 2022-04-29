Кулеба объяснил, что привело к российской агрессии в Украине

Российское вторжение вызвал вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, однако не смогла вступить в НАТО. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан обеспечить безопасность Украины, и мы просим страны решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", — заявил Кулеба в Твиттере.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами. Также в селе Акимовка (близ Мелитополя) патриоты движения сопротивления взорвали железнодорожный мост, который был одной из основных артерий поставки вооружения и топлива для техники оккупантов из Крыма в Мелитополь.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП рассказали, как в Москве отреагировали на предложение Медведчука. Михаил Подоляк считает, что Кремлю не интересен обмен Виктора Медведчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!