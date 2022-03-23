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Кремль признал, что не достиг своих целей в Украине

Песков сообщил, что Россия не достигла своих целей в войне

сегодня, 13:23
Автор:

Карина Ожерельева
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Представитель российского президента Дмитрий Песков дал ответ на вопросы журналиста относительно достигнутых Путиным целей в Украине после полномасштабного вторжения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Кремль признал, что не достиг своих целей в Украине

Песков - фото из открытых источников

"Ну, во-первых, еще нет. Он еще не достиг", — передает слова Пескова по поводу целей Путина CNN.

Также спикер Кремля утверждает, что наступление России на территории Украины "идет в строгом соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее", несмотря на то, что, по словам Пескова, никаких целей до сих пор не достигнуто.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и несколько взяли в плен.

Также "Комментарии" писали, что у Минобороны Великобритании раскрыли дальнейшие планы оккупантов в Украине. Российские войска готовятся к конртнаступлению. Сейчас российские войска в Украине заняты тем, что проводят перегруппировку, прежде чем снова бросить все свои силы на выполнение поставленных Кремлем задач. При этом на севере страны бои остаются чаще всего статическими. Провалив наступление на Киев 24 февраля, российские войска сосредоточились на бомбардировке украинских городов.

Читайте на портале "Комментарии": российская армия изнурена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые. С каждым днем войны в Украине в России увеличивается количество проблем, которые делают невозможным наступление. Российским военным катастрофически не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/03/22/europe/amanpour-peskov-interview-ukraine-intl/index.html
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