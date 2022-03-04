Американская компания Microsoft останавливает продажу товаров и услуг на территории Российской Федерации. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Microsoft – фото из открытых источников

"Компания Microsoft останавливает продажу товаров и услуг в РФ", — пишет Федоров.

Также издание цитирует слова представителей компании.

"Как и остальной мир, мы в ужасе, гневе и огорчении в связи с картинами и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России", — передает УНИАН сообщение Microsoft, опубликованное на официальном сайте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о гуманитарной помощи: сколько уже получила Украина. Международные организации передают гуманитарные грузы в Украину. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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