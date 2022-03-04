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Компания Microsoft останавливает продажу товаров и услуг в РФ

Microsoft присоединилась к санкциям

4 марта 2022, 17:22
Автор:

Денис
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Американская компания Microsoft останавливает продажу товаров и услуг на территории Российской Федерации. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Компания Microsoft останавливает продажу товаров и услуг в РФ

Microsoft – фото из открытых источников

"Компания Microsoft останавливает продажу товаров и услуг в РФ", — пишет Федоров. 

Также издание цитирует слова представителей компании.

"Как и остальной мир, мы в ужасе, гневе и огорчении в связи с картинами и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России", — передает УНИАН сообщение Microsoft, опубликованное на официальном сайте. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о гуманитарной помощи: сколько уже получила Украина. Международные организации передают гуманитарные грузы в Украину. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что два российских подразделения в Киевской области постреляли друг друга. Захватчики подбили залпами 9 собственных танков и 4 БТР. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что НАТО отказалось обеспечить бесполетную зону над Украиной. Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить самолеты или войска на территорию Украины. Читайте об этом в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что войска РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области – глава ОГА. Российские оккупанты заявляют, что займутся гуманитарной помощью местному населению самостоятельно. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.




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Источник: https://www.unian.ua/techno/software/microsoft-zupinyaye-prodazh-tovariv-i-nadannya-poslug-u-rosiji-11729146.html
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