НАТО отказалось обеспечить бесполетную зону над Украиной

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Карина Ожерельева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после общения с министрами иностранных дел государств Альянса сообщил, что НАТО приняло решение не вводить войска НАТО и самолеты на территорию Украины. Об этом сообщает Суспільне.
Йенс Столтенберг - фото из открытых источников
Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО оказывает поддержку всем партнерам.
Как сообщали ранее "Комментарии", Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН. В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.
Также "Комментарии" писали, что войска РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области. Российские оккупанты заявляют, что займутся гуманитарной помощью местному населению самостоятельно.
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