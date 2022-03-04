НАТО отказалось обеспечить бесполетную зону над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после общения с министрами иностранных дел государств Альянса сообщил, что НАТО приняло решение не вводить войска НАТО и самолеты на территорию Украины. Об этом сообщает Суспільне.

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

"Россия заплатит высокую цену за агрессию против Украины. Это война Путина против мирной страны. Мы призываем Путина прекратить войну. НАТО поддерживает Украину. Сегодня партнеры из Америки направили тысячи единиц оружия. Мы продолжаем делать все, чтобы защитить каждый дюйм этой территории. НАТО не сторона этого конфликта. НАТО не планирует вступать в войну с Россией. Мы хотим оставить шанс для дипломатии", — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО оказывает поддержку всем партнерам.

"Проводим совместные учения. Партнеры НАТО оказывают поддержку Украине, различные виды поддержки. Относительно зоны без полетов, было решено, что мы не должны вводить самолеты или войска НАТО на территорию Украины", — сообщил Столтенберг.

Как сообщали ранее "Комментарии", Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН. В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

Также "Комментарии" писали, что войска РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области. Российские оккупанты заявляют, что займутся гуманитарной помощью местному населению самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!