Командующему восточного военного округа рф грозит "пожизненное" за попытку захватить Киев

Офис Генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении командующего восточным военным округом России. Офицер руководил войсками, пытавшимися захватить Киевскую область с западного направления. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Александр Чайко

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на Национальную полицию , генерал-полковник был лично причастен к организации вторжения подчиненных подразделений в северные области Украины.

Следствием установлено: 24 февраля высокопоставленный офицер отдал приказ на вторжение на территорию Украины подчиненному личному составу, в то время находившемуся на территории Беларуси.

Как выяснили правоохранители, в марте 2022 года командующий восточным округом проживал в селе Задвижовка Бучанского района. Он руководил боевыми действиями с территории захваченного детского сада. К тому же в селе Катюжанка генерал оккупационного войска вручал подчиненным государственные награды. Таким образом, он пытался улучшить морально-психологическое состояние деморализованных солдат.

По данным полиции, действия подопечных подозреваемого на территории Украины сопровождались оккупацией населенных пунктов, бомбардировкой гражданских объектов. Это привело к гибели мирного населения, в том числе и детей.

Генерал-полковнику армии РФ выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Справка: Восточным военным округом РФ командует генерал-полковник Александр Чайко.

Ранее генерал возглавлял группу российских войск в Сирии как начальник штаба — первый заместитель командующего в 2015 году и дважды в качестве командующего группировкой в 2019-2020 и 2021 годах. За убийства мирных жителей Сирии в 2020 году ему присвоили звание героя России, а в 2021 году после возвращения из Сирии он получил воинское звание генерал-полковника.

Как сообщали "Комментарии", 3 сентября зенитчики ВСУ сбили над Донетчиной вражеский вертолет . Вместе с тем, в ночь со 2 на с сентября осейские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску Донецкой области.

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