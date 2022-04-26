Когда ВСУ пойдут в контрнаступление против России: в ОП сообщили подробности

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Карина Ожерельева
Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление против российских оккупантов, как только в Украину пришлют тяжелое вооружение международные партнеры. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала.
ВСУ - фото из открытых источников
Арестович отметил, что наступление осуществить гораздо сложнее обороны. Советник главы Офиса президента подчеркнул, что у нас нет тяжелого вооружения от западных партнеров, достаточного для осуществления контрнаступления.
Как сообщали ранее "Комментарии", самая большая в истории Украины взятка пошла на нужды украинской армии. Самая большая за время существования нашей страны взятка, с помощью которой пытались купить руководителей НАБУ и САП, уже перечислена для нужд обороноспособности Украины.
Также "Комментарии" писали, что в оккупированном Херсоне оккупанты представили "нового главу Херсонской ОГА": подробности. По информации народного депутата Украины, новым "председателем" оккупированного региона стал Владимир Сальдо. Он был украинским политиком.
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