Когда Украина перейдет в контрнаступление - военный эксперт

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Мокрик Анастасия
Переломный момент, когда украинские военные пойдут в контрнаступление, состоится, однозначно, летом. Об этом во время круглосуточного телемарафона сообщил военный эксперт Сергей Кузан.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
Так, по словам Кузана, всё сейчас зависит от того, какими темпами будет поступать западное вооружение. На сегодняшний день не достаточно того вооружения, что есть в Украине, чтобы наступил переломный момент.
Эксперт также отметил, что если же все договоренности с партнерами будут сдержаны, на протяжении лета произойдет серьезный перелом на фронте.
"Когда у нас будут укомплектованы полноценные подразделения, тогда можно будет говорить о наступательных действиях. Пока нам удается только усиливать уже имеющиеся ресурсы. Это помогает нам выиграть время, а время играет в нашу пользу", — сказал эксперт.
Также Кузан отметил, что западное оружие, которое уже успели доставить в Украину, успешно используется на поле боя. Украинские военные в кратчайшие сроки осваивают новое вооружение.
"Западные партнеры, которые поставляли нам вооружение, удивлены уровнем мастерства наших артиллеристов. Потому что с такой скоростью, с которой они осваивают западное вооружение, а я напомню, что артиллерийское вооружение — это сложная математика, это уникальный опыт, когда в боевых условиях проводится и экстренный курс обучения и сразу применения. То есть украинцы действительно показывает высокий класс", — добавил Кузан.
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