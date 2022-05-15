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Когда Украина перейдет в контрнаступление - военный эксперт

Наступательные действия начнутся после того, как будут полностью укомплектованы полноценные подразделения

сегодня, 12:27
Автор:

Мокрик Анастасия
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Переломный момент, когда украинские военные пойдут в контрнаступление, состоится, однозначно, летом. Об этом во время круглосуточного телемарафона сообщил военный эксперт Сергей Кузан.

Когда Украина перейдет в контрнаступление - военный эксперт

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по словам Кузана, всё сейчас зависит от того, какими темпами будет поступать западное вооружение. На сегодняшний день не достаточно того вооружения, что есть в Украине, чтобы наступил переломный момент.

Эксперт  также отметил, что если же все договоренности с партнерами будут сдержаны, на протяжении лета произойдет серьезный перелом на фронте.

"Когда у нас будут  укомплектованы полноценные подразделения, тогда можно будет говорить о наступательных действиях. Пока нам удается только усиливать уже имеющиеся ресурсы. Это помогает нам выиграть время, а время играет в нашу пользу", — сказал эксперт. 

Также Кузан отметил, что западное оружие, которое уже успели доставить в Украину, успешно используется на поле боя. Украинские военные в кратчайшие сроки осваивают новое вооружение.

"Западные партнеры, которые поставляли нам вооружение, удивлены уровнем мастерства наших артиллеристов. Потому что с такой скоростью, с которой они осваивают западное вооружение, а я напомню, что артиллерийское вооружение — это сложная математика, это уникальный опыт, когда в боевых условиях проводится и экстренный курс обучения и сразу применения. То есть украинцы действительно показывает высокий класс", — добавил Кузан. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию по состоянию на 15 мая. По информации источника, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Также портал "Комментарии" писал о том, что Украина победила на песенном конкурсе "Евровидение-2022". Украинская группа Kalush Orcestra с известной песней "Стефания" по результатам голосования заняла первое место, обогнав Великобританию и Испанию. 


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