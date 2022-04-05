Как сейчас выглядит блокадный Мариуполь (ВИДЕО)



















Наши воины, которые героически держат оборону Мариуполя, показали во что оккупанты превратили город. Видео с осажденного, но не покоренного города было опубликовано на официальном канале полка "Азов" на видеохостинге YouTube.

Фото: полк "Азов"

Кадры демонстрируют картинку, снятую с дрона. На них можно увидеть украинский Мариуполь, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

"Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушенная, но не покоренная", — пишут наши воины.

Из-за многочисленных обстрелов большая часть жилых домов в городе была повреждена или разрушена полностью.

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