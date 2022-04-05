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Как сейчас выглядит блокадный Мариуполь (ВИДЕО)

Мариуполь - это Украина

5 апреля 2022, 14:14
Автор:

Денис
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Наши воины, которые героически держат оборону Мариуполя, показали во что оккупанты превратили город. Видео с осажденного, но не покоренного города было опубликовано на официальном канале полка "Азов" на видеохостинге YouTube. 

Как сейчас выглядит блокадный Мариуполь (ВИДЕО)

Фото: полк "Азов"

Кадры демонстрируют картинку, снятую с дрона. На них можно увидеть украинский Мариуполь, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

"Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушенная, но не покоренная", — пишут наши воины. 

Из-за многочисленных обстрелов большая часть жилых домов в городе была повреждена или разрушена полностью. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что война на информационном фронте: как здесь победить и переиграть Россию. Украина дает отпор не только путинским головорезам, но пропагандистам, которые продолжают распространять циничную ложь о войне и ее целях. Подробнее об этом читайте  в нашем материале. 

Читайте также о том, что ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты российских оккупантов, которые были запущены по разным областям Украины. ПВО уничтожили российские ракету, летевшие на территорию Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский рассказал, как повели себя олигархи, когда началась война. 

Также "Комментарии" писали о том, что шок от зверств режима Путина: что стоит за прозрением Штайнмайера – кто в Европе следующий. Германия долгое время оставалась самым надежным партнером России в Европе, но после зверств путинского режима в Украине даже Берлин резко начал прозревать.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LT8CTdx9qks
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