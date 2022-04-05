logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты российских оккупантов, которые были запущены по разным областям Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты российских оккупантов, которые были запущены по разным областям Украины

ПВО уничтожили российские ракету, летевшие на территорию Украины

5 апреля 2022, 13:49
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Ночью, 5 апреля, два Су-35 российских оккупантов нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами. Ракеты летели с территории Белоруссии. Как сообщали ранее "Комментарии", такое заявление сделало Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке.

ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты российских оккупантов, которые были запущены по разным областям Украины

Запущенные ракеты – Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины

"Вероятно, что целями рашистов должны стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях", — говорится в сообщении Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено три крылатых ракеты оккупантов, а четвертая была повреждена, что помешало ей попасть точно в цель.

"Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад"", — сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, что сочтет победой Украины в войне с Россией: три важнейших пункта.

Также "Комментарии" писали, что конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты. Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах.

Читайте также на портале "Комментарии": в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/PvkZahid/posts/381882167274605
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!