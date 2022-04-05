ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты российских оккупантов, которые были запущены по разным областям Украины

Ночью, 5 апреля, два Су-35 российских оккупантов нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами. Ракеты летели с территории Белоруссии. Как сообщали ранее "Комментарии", такое заявление сделало Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке.

Запущенные ракеты – Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины

"Вероятно, что целями рашистов должны стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях", — говорится в сообщении Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено три крылатых ракеты оккупантов, а четвертая была повреждена, что помешало ей попасть точно в цель.

"Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад"", — сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, что сочтет победой Украины в войне с Россией: три важнейших пункта.

Также "Комментарии" писали, что конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты. Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах.

Читайте также на портале "Комментарии": в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН.

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