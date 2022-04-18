Генштаб ВСУ показал результат работы украинских артиллеристов (ВИДЕО)

Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и уничтожили склад боеприпасов противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженный сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

В Генштабе ВСУ продемонстрировали результаты работы наших военных. Благодаря их ювелирной работе враг лишился склада боеприпасов.

"Ювелирная работа артиллеристов 10 Горно-Штурмовой Бригады. Эти боеприпасы никогда больше не будут убивать украинцев и не будут уничтожать наши города и села. Уничтоженный ранее склад боеприпасов врага", — пишут в Генштабе ВСУ.

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