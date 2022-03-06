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Главная Новости Оборона 2022 Фиаско России близко: Резников рассказал о состоянии оккупационных войск
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Фиаско России близко: Резников рассказал о состоянии оккупационных войск

Министр обороны Украины сообщил о положении российской армии

сегодня, 13:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что фиаско России в войне против Украины уже близко, однако РФ не хочет пока принимать этот факт. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Алексея Резникова на его странице в Фейсбуке.

Фиаско России близко: Резников рассказал о состоянии оккупационных войск

Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать", — заявил Резников.

По словам министра обороны Украины, Россия продолжает нести существенные потери.

"Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Нескольких вражеских пилотов взяли в плен — это важные свидетели на будущем военном трибунале. Пока кто-то боится наша армия делает свое дело и уничтожает врага", – отметил Резников.

Также министр обороны сообщил, что наиболее боеспособные части врага были остановлены в Харькове и Киеве. В Николаеве оккупантов тоже отвергли. А Одесса, по словам Резникова, – наш стратегический резерв.

"Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", — подчеркнул Резников в своем заявлении.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские войска пытаются совершить наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов.


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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/361573829312308
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