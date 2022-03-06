Фиаско России близко: Резников рассказал о состоянии оккупационных войск

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Карина Ожерельева
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что фиаско России в войне против Украины уже близко, однако РФ не хочет пока принимать этот факт. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Алексея Резникова на его странице в Фейсбуке.
Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников
По словам министра обороны Украины, Россия продолжает нести существенные потери.
Также министр обороны сообщил, что наиболее боеспособные части врага были остановлены в Харькове и Киеве. В Николаеве оккупантов тоже отвергли. А Одесса, по словам Резникова, – наш стратегический резерв.
Как сообщали ранее "Комментарии", российские войска пытаются совершить наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов.
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