"Экипаж сгорел вместе с техникой": десантники ВСУ уничтожили бронетехнику оккупантов на Николаевщине (ФОТО)

Десантники ВСУ продолжают уничтожать захватчиков. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, воинами десантниками в Николаевской области были уничтожены несколько единиц бронетехники оккупантов.

"Воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов, экипаж сгорел вместе с техникой", — Командование ДШВ ВСУ.

В подтверждение своим словам наши защитники опубликовали фотографии с места событий, на которых запечатлен результат их работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что остались только куски железа: ВСУ показали "поджаренные" трофеи из Харьковщины (ВИДЕО). Трофеи на счету 228-го харьковского батальона Сил территориальной обороны ВСУ.

Читайте также о том, что у Лукашенко заявили, что им привиделись "украинские ДРГ", которые уже заходят на территорию Беларуси. Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Минск не предоставил.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путина могло уже и не быть: в ГУР рассказали о попытке покушения. После начала войны против Украины Путина пытались ликвидировать.

Также "Комментарии" сообщали о том, что деоккупация всего Донбасса и Крыма: почему Киев меняет свою риторику с РФ – к чему это может привести. Риторикой об освобождении всех территорий, включая Крым и Донбасс, Киев посылает ультимативный сигнал не только Москве, но и Западу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!