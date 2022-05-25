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Остались только куски железа: ВСУ показали "поджаренные" трофеи из Харьковщины (ВИДЕО)

Трофеи на счету 228-го харьковского батальона Сил территориальной обороны ВСУ

25 мая 2022, 17:04
Автор:

Лиля Воробьева
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ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. 228-й харьковский батальон Сил территориальной обороны ВСУ показал добытую и уничтоженную трофейную технику. Соответствующее видео появилось на странице Территориальной обороны ВСУ.
Украинские защитники показали, что от вражеской техники осталась только куча металлолома. На видео видны разбитые танки и другая вражеская техника, которая была уничтожена и сожжена ВСУ.
"Остались только куски железа. Так бывает с теми, кто лезет захватывать чужую землю. 228-й харьковский батальон Сил территориальной обороны ВСУ показал трофеи",- говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские артиллеристы продолжают уничтожать кафиров . Защитники Украины дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Украинские артиллеристы еще раз продемонстрировали свое мастерство и уничтожили технику противника. Отмечается, что на опубликованном видео отражен результат взаимодействия аэроразведки 15 ГУ УВКР и Азова с артиллеристами бригады.
Также "Комментарии" сообщали о том, что охранники Запорожского края уничтожили российские РЛС и станции РЭС. Военнослужащие Сил обороны в Запорожье продолжают давать достойный отпор противнику. Об этом сообщает представитель сил обороны Запорожского края полковник Руслан Ткачук. Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (24 мая) нашим воинам в Запорожской области удалось уничтожить: 16 человек личного состава противника (еще 20 ранены); два танка; одну самоходную артиллерийскую установку; пять бронированных боевых машин; три беспилотных летательных аппарата "Орлан-10"; две радиолокационные станции.

 

Остались только куски железа: ВСУ показали "поджаренные" трофеи из Харьковщины (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили технику оккупантов (фото из открытых источников)


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Источник: https://fb.watch/ddXrD5BzPC/
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