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Главная Новости Оборона 2022 "Экипаж погиб мгновенно": украинские воины уничтожили танк оккупантов с помощью NLAW (ВИДЕО)
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"Экипаж погиб мгновенно": украинские воины уничтожили танк оккупантов с помощью NLAW (ВИДЕО)

Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель

сегодня, 18:45
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. 

"Экипаж погиб мгновенно": украинские воины уничтожили танк оккупантов с помощью NLAW (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники с помощью британского противотанкового ракетного комплекса NLAW уничтожили российский танк. 

"Детонация и взрыв боекомплекта в российском танке, уничтоженном воинами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригада — Закарпатский легион. Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель. Экипаж погиб мгновенно.", — прокомментировали видео в Сухопутных восках ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что компенсация за поврежденное имущество во время войны: как оформить заявку в "Дії". В приложении "Дия" можно подать заявку на возмещение разрушенного имущества. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Британии ответили на угрозы Лаврова о рисках ядерной войны. В Лондоне не верят в то, что Россия решится развязать Третью мировую войну. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что восстановление Ахтырки: спасатели проводят аварийно – восстановительные работы. В Ахтырке спасатели начали восстанавливать теплоэлектроцентраль. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские десантники уничтожили российский вертолет Ка-52. Вооруженные силы Украины сбили летательный аппарат противника в небе над Харьковской областью. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/landforcesofukraine/1475
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