"Экипаж погиб мгновенно": украинские воины уничтожили танк оккупантов с помощью NLAW (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

ВСУ

Наши защитники с помощью британского противотанкового ракетного комплекса NLAW уничтожили российский танк.

"Детонация и взрыв боекомплекта в российском танке, уничтоженном воинами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригада — Закарпатский легион. Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель. Экипаж погиб мгновенно.", — прокомментировали видео в Сухопутных восках ВСУ.

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