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Действуют, как призраки: украинские десантники показали, как профессионально уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

Десантники показали, как уничтожили танк и две БМП российских оккупантов

сегодня, 15:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинские военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танк и две БМП российских захватчиков. Как сообщают "Комментарии", заявление и видео к нему опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбуке.

Действуют, как призраки: украинские десантники показали, как профессионально уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

Уничтожена техника оккупантов - фото из открытых источников

"Мобильные противотанковые расчеты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженные Силы Украины действуют как призраки, скрытно, профессионально и результативно. Они всегда там, где их не ожидает противник. В частности сегодня, в одном из районов выполнения задач, противотанкистами Житомирской "95-ки" были уничтожены танк и две боевые машины пехоты Вооруженных Сил РФ", — говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается идти в контрнаступление. Российские вражеские оккупационные войска продолжают делать ставку на то, чтобы добиться успеха на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Именно на штурм городов и сел по этим направлениям враг бросает все свои силы и ресурсы.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал ключевое условие Украины на переговорах с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский высказался по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав нашей страны.

Читайте на портале "Комментарии": враг стягивает силы для возобновления наступления на Украину. Российские оккупанты сосредоточивают главные усилия на содержании уже занятых рубежей и на подготовке к новым наступательным действиям.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=342860571130011
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