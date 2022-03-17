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Деблокировка Мариуполя: Арестович объяснил, возможна ли сейчас такая операция

Арестович объяснил, можно ли сейчас деблокировать Мариуполь

сегодня, 14:37
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинские войска скованы ударами российских оккупантов к северу от Волновахи и в зоне ОСС, передвигаться от Запорожья до Мариуполя сложно, а дорога дальняя — почти 300 километров степью под обстрелами российской авиации. Как сообщают "Комментарии", такое объяснение дал во время брифинга советник Офиса президента Алексей Арестович. Именно так Арестович объяснил, почему украинская армия не предпринимает значительные попытки деблокирования Мариуполя, где враг проводит настоящий геноцид.

Деблокировка Мариуполя: Арестович объяснил, возможна ли сейчас такая операция

Разрушенное здание в Мариуполе - фото из открытых источников

"В сети распространяется информация о том, что вроде бы украинские власти бросили Мариуполь на произвол судьбы. Мариуполь – тема №1 для президента Украины и дипломатии", – сообщил Арестович.

По словам Арестовича, российские оккупанты вызвали в Мариуполе гуманитарную катастрофу. В таких сложных условиях среди оставшихся в городе марупольцев оккупанты сразу начинают распространять пропаганду, в частности фейки, призванные рассорить людей и расколоть мысли.

Как сообщали ранее "Комментарии", с начала войны российские оккупанты нанесли по Житомирской области 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека. По словам главы Житомирской ОВА, российские оккупанты разрушили и повредили более 200 зданий.

Также "Комментарии" писали, что приложение Starlink загрузило рекордное количество раз в сутки в Украине. Так, зафиксировано 21 000 скачиваний 13 марта в App Store и Google Play. Приложение Starlink позволяет получить доступ к широкополосному интернету от Space-X в зонах, где не было интернет-покрытия или оно было очень плохим. Через приложение гаджет получает доступ к спутнику и сеть интернет работает нормально благодаря такой технологии.


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Источник: https://t.me/OP_UA
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