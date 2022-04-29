Данилов оценил, удастся ли РФ захватить Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия не сможет узаконить свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины. Данилов убежден, что у России просто нет такой способности. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Данилова для "Радио Свобода".

Данилов - фото из открытых источников

Журналист спросил Данилова о попытках врага ввести в обращение рубли на территории Херсонской области. Секретарь СНБО сообщил, что такой метод – это "классическая формула рашистов".

"Когда они захватывают ту или иную территорию, они хотят поменять банковскую систему. Насколько это приживется в Херсонской области я сказать точно вам могу — не приживется", — отметил секретарь СНБО.

Данилов также сказал, что оккупанты могут попытаться "сделать такую валюту — псевдовалюту", что войдет в обращение на этой временно оккупированной территории.

"Но учитывая то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени... Вообще возможности захватить нашу страну в Российской Федерации нет", — подчеркнул Данилов.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

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