Бомбил город: в небе над Черниговом уничтожен самолет оккупантов

Украинские защитники рассказали об уничтожении еще одного летательного аппарата противника. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

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Как стало известно, сегодня утром, 16 марта, был уничтожен Су-34 оккупантов.

Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет! Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Север" метко свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", — сообщают в Оперативном командовании "Север".

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