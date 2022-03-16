logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Бомбил город: в небе над Черниговом уничтожен самолет оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Бомбил город: в небе над Черниговом уничтожен самолет оккупантов

Очередной Су-34 оккупантов больше не будет бомбить наши мирные города

сегодня, 14:13
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники рассказали об уничтожении еще одного летательного аппарата противника. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook. 

Бомбил город: в небе над Черниговом уничтожен самолет оккупантов

Иллюстрация

Как стало известно, сегодня утром, 16 марта, был уничтожен Су-34 оккупантов. 

Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет! Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Север" метко свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", — сообщают в Оперативном командовании "Север". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Михаил Подоляк сообщил ситуацию на фронте: что происходит прямо сейчас. Подоляк сообщил о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что eкраинцам разрешили въезд в страны ЕС на авто без "зеленых карт": что известно. Граждане могут уехать за границу без страховых полисов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о nретьей мировой война: можно ли считать, что она уже идет. Эксперты объясняют, какая сейчас ситуация в геополитике и на внешних рынках.

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ надеется на помощь Китая в войне против Украины: станет ли КНР помогать стране-агрессору. Эксперты рассказали, на какую скрытую помощь Пекина может рассчитывать Путин.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!