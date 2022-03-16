Михаил Подоляк сообщил ситуацию на фронте: что происходит прямо сейчас

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Карина Ожерельева
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о состоянии на фронте прямо сейчас. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Подоляка на его странице в Twitter.
Михаил Подоляк - фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", у Зеленского рассказали, на что пойдут 300 млрд долларов РФ, зарезервированных для Украины. Речь идет о средствах Центрального банка России, которые имеются на счетах за пределами РФ. После введения беспрецедентных санкций против РФ эти средства будут поступать в украинский бюджет.
Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, какая ситуация в Мариуполе, где застряли иностранцы. По ее словам 15 марта не сработал самый ожидаемый сейчас эвакуационный коридор — "Запорожье — Мариуполь", пятые сутки гуманитарный груз находится в 84 километрах от Мариуполя. Водители не могут подвезти его туда из-за обстрелов и минирования территории.
Читайте на портале "Комментарии": электронный паспорт снова появился в "Дії": можно ли показывать е-документ на блокпостах. Отмечается, что цифровой паспорт в "Дії" можно использовать в Украине так же, как бумажный или пластиковый.
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