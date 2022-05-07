В НАТО спрогнозировали сроки решающей фазы войны в Украине

Полномасштабная война россии против Украины может длиться еще долго. Однако заместитель генсека НАТО Мирча Джоанне высказал мнение, что решающая фаза боевых действий наступит в ближайшие несколько недель. Об этом пишет 24 канал, ссылаясь на Al Jazeera.

НАТО - фото из открытых источников

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", – сказал он.

При этом Джоанне подчеркнул, что война может продолжаться еще какой-то период времени после решающей фазы. Отмечается, что в Североатлантическом Альянсе не предполагают возможной эскалации войны. Кроме того, в НАТО отмечают, что рф не захочет воевать еще и с Альянсом после того, с чем оккупанты столкнулись на территории Украины.

Заместитель генерального секретаря Альянса добавил, что, смущающим мог стать факто того, что НАТО сосредоточило значительные дополнительные силы на восточном фланге и впервые в истории был активизирован оборонный план для восточных стран.

Джоанне добавил, что война в Украине будет иметь продолжение. По его мнению, она станет интенсивнее и принесет еще больше жертв. Однако россия будет стараться не втягивать в нее еще и НАТО. Альянс считает, что российское руководство стремиться избежать такого развития событий.

Напомним, что несмотря на имеющийся у россии арсенал ядерного оружия, западные эксперты все же сомневаются, что в Кремле могут применить его в войне против Украины. В то же время специалисты, которые дали комментарий изданию, подчеркивают, что не стоит недооценивать угрозу, которую влечет за собой наличие у рф ядерного оружия. Поэтому сейчас мировому сообществу важно показать, что без ответа подобный шаг Москвы не останется.





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