Били шестью ракетами: появились подробности ракетного удара по Одессе

В Оперативном командовании "Юг" рассказали подробности российского удара по городу Одесса. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

Фото: Думская

Как стало известно, оккупантами был нанесен ракетный удар шестью ракетам с применением стратегической авиации. 4 ракеты попали в частное предприятие по производству мебели. В жилом районе ударной волной и обломками повреждены многоэтажные дома рядом.

Еще две ракеты нанесли удар по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и приводу управления полетами Одесского аэропорта.

"На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв.м ликвидирован. Продолжается разбор завалов. Привлечены более 60 спасателей. Пострадавших пока нет. Информация уточняется", — ОК "Юг".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Арестович рассказал, когда в россии начнется кризис восприятия потерь. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 мая потери оккупантов составили приблизительно 25100 (+200) человек.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что ВСУ пошли в контрнаступление по двум направлениям, – Залужный. Самые ожесточенные бои в это время на Луганском направлении — в районе Попасной, Кременной и Торского.

Также "Комментарии" сообщали о том, что задержание Шария: что это значит – как события могут развиваться далее. Эксперты рассказали, насколько может затянуться экстрадиция и сможет ли украинская правовая система "вернуть" Шария на Родину.





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