logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 "Бендероли от "Байрактаров"": ВСУ показали, как уничтожали оккупантов на Змеином (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Бендероли от "Байрактаров"": ВСУ показали, как уничтожали оккупантов на Змеином (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

3 мая 2022, 20:50
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины с помощью беспилотного летательного аппарата "Байрактар" нанесли удары по острову Змеиный, на котором оккупанты разместили свои войска. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

"Бендероли от "Байрактаров"": ВСУ показали, как уничтожали оккупантов на Змеином (ВИДЕО)

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Защитники Украины показали очередное видео удара по острову Змеиный. На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение склада  боекомплекта, а также удар по командному пункту противника. 

"Очередное "посещение" враждебных позиций на Змеином. Бандероли от Байракторов: адресная доставка на склад БК и в КП", — сообщает Оперативное командование "Юг".

Ранее наши воины также публиковали видео ударов по противнику на Змеином и около него. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Венгрии отреагировали на заявление Данилова:что ответили в Будапеште. Венгрия назвала заявление Данилова — "фейковыми новостями". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что российские оккупанты похитили у украинских аграриев 400 тысяч тонн зерна. Ранее на временно оккупированных территориях было около 1,3 миллиона тонн зерна. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду: подробности. Оккупанты заставляют разбирать завалы и хоронить убитых мариупольцев. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что рада хочет увеличить штрафы за нецензурную брань: что известно о новом законопроекте. В нашей стране также могут установить ответственность за оскорбление полицейского или военнослужащего. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!