"Бендероли от "Байрактаров"": ВСУ показали, как уничтожали оккупантов на Змеином (ВИДЕО)

Украинские воины с помощью беспилотного летательного аппарата "Байрактар" нанесли удары по острову Змеиный, на котором оккупанты разместили свои войска. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Защитники Украины показали очередное видео удара по острову Змеиный. На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение склада боекомплекта, а также удар по командному пункту противника.

"Очередное "посещение" враждебных позиций на Змеином. Бандероли от Байракторов: адресная доставка на склад БК и в КП", — сообщает Оперативное командование "Юг".

Ранее наши воины также публиковали видео ударов по противнику на Змеином и около него.

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