Украинские "Байрактары" уничтожили оккупантов на острове Змеиный (ВИДЕО)

Украинские воины нанесли удар по оккупантам, которые находились на острове Змеиный. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Защитники Украины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили технику противника.

"Вашему вниманию новый сериал от ВМС ВС Украины. "Змеиный. Точка невозврата рашиста". От режиссеров культового сериала "Чернобаевка"", — сообщает Генштаб ВСУ.

На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение вражеской техники, как на острове Змеиный, так и около него.

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Также "Комментарии" сообщали у врага большие потери – захватчики снимают с хранения и перебрасывают в Украину технику, – Генштаб ВСУ. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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