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Главная Новости Оборона 2022 Украинские "Байрактары" уничтожили оккупантов на острове Змеиный (ВИДЕО)
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Украинские "Байрактары" уничтожили оккупантов на острове Змеиный (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

сегодня, 10:33
Автор:

Денис
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Украинские воины нанесли удар по оккупантам, которые находились на острове Змеиный. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские "Байрактары" уничтожили оккупантов на острове Змеиный (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили технику противника.

"Вашему вниманию новый сериал от ВМС ВС Украины. "Змеиный. Точка невозврата рашиста". От режиссеров культового сериала "Чернобаевка"", — сообщает Генштаб ВСУ.

На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение вражеской техники, как на острове Змеиный, так и около него. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что военный эксперт рассказал, когда россия может прекратить массированное наступление на Донбассе. Битва за Донбасс может уже закончиться к 9 мая. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Генштабе показали, что делают сечеславские "боги войны" с врагом на востоке страны. 2 мая украинские воины отразили 12 вражеских атак на Донбассе. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что какие настроения царят в Молдове и Приднестровье. В Молдове не верят, что на их территории может начаться война. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали у врага большие потери – захватчики снимают с хранения и перебрасывают в Украину технику, – Генштаб ВСУ. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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