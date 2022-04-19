Арестович назвал три сценария следующей фазы войны: что будет после наступления на Востоке

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что уже идет вторая фаза войны. Именно этот этап и определит третью фазу, ход которой может осуществиться по трем сценариям. Арестович раскрыл детали каждого из этих сценариев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал во время брифинга.

ВСУ - фото из открытых источников

Согласно первому варианту развития событий, российские оккупанты попытаются стоять на месте, тратя последние резервы и пытаясь вести тактические действия для содержания территорий.

"Второе – они могут забраться с нашей территории. А третье – это они могут снова перейти к мирным переговорам. Мы посмотрим, но президент Владимир Зеленский напомнил, что если они добьют Мариуполь, то мирных переговоров может и не быть", — сообщил Арестович на брифинге.

Как отметил советник главы Офиса президента, именно тогда Украина перейдет к полному уничтожению войск России, и это будет происходить с помощью западных партнеров. В то время как у России нет союзников и дополнительной поддержки.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента назвали причину, почему переговоры с РФ по прекращению огня остановились. Блокада Мариуполя и готовность России приступить к второй фазе войны в Украине практически застопорили переговорный процесс.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба сообщил, как будет решаться конец войны с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что окончание войны России против Украины будет решаться на поле боя. По словам Кулебы, вопросы войны не будут решаться за столом переговоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!