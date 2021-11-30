Военный прогноз на декабрь: что ожидает Украину – и почему

Стягивание российских войск к украинской границе остается важной темой, которая не может не волновать общественность. Портал "Комментарии" решил поинтересоваться у экспертов военным прогнозом на декабрь: что ожидает Украину – и почему? Откуда может исходить основная угроза? Как минимизировать риски российского вторжения? Об этом далее в нашем материале.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Из всех направлений возможного российского наступления можно выделить только ОРДЛО

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозирует, что статус-кво, который имеем на сегодняшний день, сохранится до конца месяца, за исключением рождественских праздников (с 25 декабря по 7 января). В этот период традиционно (с затишьем под новый год) будет увеличение количества обстрелов, отмечает эксперт.

Он уточняет, что на оккупированной части Донбасса развернута 8-я Общевойсковая армия (т.н. 1 и 2 Армейские корпуса) РФ. Она находится в постоянном боевом соприкосновении с вооруженными силами Украины. И наступать готова в любой момент.

"Из всех направлений именно это наиболее вероятно для наступления еще и потому, что там как бы "ихтамнет" (в связи с тем, что мы не признаём, что воюем с РФ, Запад тоже делает вид, что там не стоят российские войска). Хоть они ведут боевые действия, готовы по приказу пойти в наступление. При этом, в отличие от 2014 года, все прекрасно понимают, что это – регулярные части российских войск, а не "ополченцы" – шахтеры и трактористы. Так что санкции будут, если наступление состоится. Как будет и помощь техникой и вооружением Украине со стороны наших международных партнеров", – говорит эксперт.

По его словам, на севере, со стороны Беларуси, наступательной группировки российских войск нет. По крайней мере, пока.

"Вдоль украино-российской границы в районе 200-250 км нет складов с материально техническими средствами для обеспечения частей наступательной группировки. Да и формирования самой группировки войск для наступления не наблюдается, о чем говорит высшее военное руководство Украины, – подчеркивает Олег Жданов. – С Крыма наступать самоубийство – выстрел себе в ногу. Там просто наращивают группировку войска согласно программе реформ вооруженных сил России, чтобы сделать невозможной такую идею как морская десантная операция по освобождению Крыма".

Российские пропагандистские ресурсы активно пишут об обстрелах жилых районов со стороны Украины

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что не стоит отбрасывать ни один из вариантов развития событий в ракурсе украино-российского противостояния. Поэтому и готовность должна быть, по ее мнению, к любому из этих вариантов.

"В данном случае под "готовностью" подразумевается, как работа внутри страны (внедрение реальных реформ и укрепление нашей обороноспособности), так и на международной арене (когда мы говорим с нашими западными партнёрами о предоставлении Плана на членство в НАТО, учитывая проведённые нами реформы, помощи партнеров путём предоставления нам вооружения, а также о санкционных инструментах)", – поясняет Катерина Коваль.

Также огромную роль в контексте данной тематики играет война информационная, акцентирует она.

"Учитывая, какая информационная машина запущена со стороны Российской Федерации (да еще и с привлечением всё более зависимой от нее Беларуси), нам как никогда необходимо уделять особое внимание своей информационной политике и безопасности, а также контр-пропаганде. Например, именно в те дни, когда незаконные формирования нарушают условия перемирия на Донбассе, российские пропагандистские ресурсы активно пишут об обстрелах жилых районов со стороны Украины, – отмечает Катерина Коваль. – Резюмируя: к укреплению нашей обороноспособности важно подходить комплексно".

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