Вторжение РФ под вопросом: что не договаривают во власти и чего все же ожидать

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уверяет, что Россия, несмотря на стягивание войск к украинским границам, не собирается вторгаться в Украину. В аналогичном ключе высказывается секретарь СНБО Алексей Данилов, признавая, впрочем, непредсказуемость президента РФ Владимира Путина. Между тем, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов предупреждает о возможном нападении РФ зимой 2022 года. Почему у блока представителей нацбезопасности столь разная позиция по такому важнейшему вопросу? О чём это говорит? Чего всё же ожидать? В непростой ситуации, которая нависла на украино-российской границе в интервью изданию "Комментарии" разбирались наши эксперты.

Танки. Фото из открытых источников

Не стоит спешить говорить, что вторжения не будет – Россия высоко подняла ставки

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что нет повода сомневаться в данных авторитетных западных изданий, мировых лидеров, разведок, которые сообщают, что на украино-российской границе со стороны РФ сосредоточена многочисленная группировка войск страны-агрессора.

"Не думаю, что украинские руководители силовых блоков не сходятся во мнении, что угроза – реальна. Скорее они не сходятся по срокам, когда будет возможное наступление РФ на Украину, – отмечает эксперт. – На сегодняшний день мы не видим самой подготовки к немедленному вторжению. Любое наступление осуществляется по определенным законам тактики и стратегии. Войска не наступают колоннами. Они сосредотачиваются в определенных районах, потом выстраиваются в боевые порядки. И когда войска сосредоточены, например, в Ельне (она фигурирует в ряде СМИ), им надо еще рассредоточиться в батальонные тактические группы (именно ими воюет РФ). А для этого нужно определенное время. Пока же российские войска и военная техника просто находятся в районах сосредоточения – и не перестраивались в боевые порядки".

Именно поэтому, подчеркивает Влад Волошин, руководство украинских МО и СНБО говорит, что в ближайшее время наступления россиян не будет.

"Но по той же классике стратегии и тактики, перед сухопутным вторжением должна проводятся удары ракетных войск, артиллерии, авиации. А на некоторых российских аэродромах вблизи границы с Украиной, замечено увеличение сосредоточения воздушно-космических сил РФ. Так что я бы не спешил утверждать, что вторжения не будет, – говорит военный эксперт. – Россия высоко подняла ставки. И большинство фактов свидетельствует о том, что она готова к вторжению. Когда оно будет и будет ли — вопрос времени...".

Цепочка нетипичных действий русских вызвала понятную обеспокоенность у США

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтёрской группы "Народный тыл" Георгий Тука акцентирует, что важно понимать фундамент ситуации. А именно – почему США так взволновало происходящее у украино-российской границы.

"Есть такое понятие как типичное и нетипичное поведение. Если водитель видит препятствие на дороге – типично жать на тормоз. А на газ – не типично. Когда на протяжении многих лет на неком охраняемом объекте один часовой с одним автоматом Калашников и с одним магазином ходит от одной вышки к другой – это воспринимается как типичное явление. Когда вдруг вместо одного часового появляется три, причем вооруженные автоматами Калашникова с тремя магазинами, а также пулеметом Калашникова – это уже нетипичное поведение. И у противоположной стороны такое нетипичное поведение вызывает естественный интерес и тревогу, – поясняет Георгий Тука. – Когда американцы решили выяснить причину нетипичного поведения российских вооруженных сил вдоль границы с Украиной, они использовали для этого дополнительный источник получения информации. В частности, речь может идти о радиоэлектронных разведывательных способах".

Это, по словам экс-замминистра, – нормальная ситуация. Все фактически страны для того, что мониторить состояние своих соседей, оппонентов, использую такие источники наблюдения. Так поступает Россия, другие государства, наблюдая за открытыми действиями тех, кто их интересует.

"Но, когда американцы решили включить этот метод дополнительного мониторинга, они увидели, что в ответ быстро россияне включили современные способы радиоэлектронной борьбы. Что является нетипичным поведением. Если ты проводишь какие-то учения, это заранее анонсируется. И дополнительные наблюдения никого не раздражают, всё проводится открыто. А сейчас русские решили закрыть дополнительный доступ к получению такой информаций. И эта цепочка нетипичных действий вызвала понятную обеспокоенность у США", – подчеркивает Георгий Тука.

Он критикует реакцию украинских чиновников-силовиков на сообщения об опасных маневрах россиян у наших границ.

"Когда секретарь СНБО комментируя такие важные политически и безопасностно сообщения, которые проходят, к примеру, в американских СМИ (об увеличении скопления российских войск и военной техники у границ с Украиной), дает оценку в стиле "это всё фейк" – это, с моей точки зрения, недопустимо. И это говорит, скорее всего, о некомпетентности человека на данной должности. Если даже ты имеешь сомнения в данной информации, надо искать другие формы выражения своих мыслей", – отмечает Георгий Тука.

Он признался, что складывается стойкое впечатление, будто такие заявления наших чиновников основаны лишь на той открытой информации, которую сообщили те же СМИ США.

"Я абсолютно уверен, что разведывательное сообщество (и США, и НАТО в целом) имеют информацию намного более обширную. Вместе с тем, заявление того же Данилова убеждают, что он не имеет такой дополнительной информации, которая не попадает в СМИ. И это, в свою очередь, приводит к мысли, что, к сожалению, утрачены те доверительные каналы, которые существовали все эти годы, по которым шел обмен развединформацией. Пребывая на госслужбе, я знал намного больше, в том числе от спецслужб наших партнеров, чем это сообщается в СМИ", – признался бывший замминистра.

Поясняя заявление главы ГУР Буданова о вероятности российского вторжения в январе-феврале 2022 года, Георгий Тука напомнил, что ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли рассказал: если действия России у украинских границ, которые мы наблюдаем сейчас, будут происходить в дальнейшем в таких же темпах, если они будут сопровождаться еще некими дополнительными действиями, то полная боеготовность сил РФ к полноценному вторжению на территорию Украины может быть достигнута в обозримом будущем. При этом непосредственных сроков, равно как вообще прогноза по вторжению Милли не озвучивал.

"Буданов, похоже, решил этим воспользоваться. И, к сожалению, с моей точки зрения (не думаю, что это была его инициатива), включился во внутриполитическую борьбу, идущую в Украине, – отмечает Георгий Тука. – Об этом, как по мне, говорит финальная часть заявления Буданова. В стиле "не расшатывайте лодку, а то Путин нападет, а нападать он будет в январе-феврале". Хотел бы напомнить Буданову, что участие военнослужащих в политических процессах в Украине запрещено".

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