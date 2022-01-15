В Украине повысили зарплаты военным: кому и на сколько

С нового года украинские военные летчики будут получать новую зарплату. О повышении денежного довольствия сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Соответствующий приказ уже был подписан министром обороны Резниковым. Повышенное денежное довольствие начисляется с 1 января 2022 года.

Министр обороны подчеркнул, что развитие военной авиации и противовоздушной обороны является одним из приоритетных направлений.

"Боевая авиация – это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы" — сказал Алексей Резников.

Резников напомнил, что в прошлом году удалось увеличить бюджет Минобороны на 2,5 миллиарда гривен.

"Эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных", — заявил Резников.

По словам министра, теперь украинские военные летчики будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и их зарплаты будут сопоставимы с коллегами в других ведомствах сектора нацбезопасности и обороны.

Всего в течение года на увеличение выплат для данной категории военнослужащих будет направлено более 250 миллионов гривен. В среднем заработная плата летчиков вырастет на десять – шестнадцать тысяч гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что президент Украины хочет переговоров с Путиным и Байденом. У Зеленского допускают, что первая встреча может произойти через видеосвязь Эксперты высказали свое мнение насчет того, какие шансы, что такая встреча состоится.

Сайт "Комментарии" писал о том, что отбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будет осуществляться по-новому. В украинской армии будет сформировано несколько кадровых резервов для продвижения по службе.

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