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В Украине повысили зарплаты военным: кому и на сколько

Повышенное денежное довольствие для военных летчиков начисляется с 1 января 2022 года

сегодня, 16:10
Автор:

Денис Подставной
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С нового года украинские военные летчики будут получать новую зарплату. О повышении денежного довольствия сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины. 

В Украине повысили зарплаты военным: кому и на сколько

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Соответствующий приказ уже был подписан министром обороны Резниковым. Повышенное денежное довольствие начисляется с 1 января 2022 года.

Министр обороны подчеркнул, что развитие военной авиации и противовоздушной обороны является одним из приоритетных направлений.

"Боевая авиация – это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы" — сказал Алексей Резников. 

Резников напомнил, что в прошлом году  удалось увеличить бюджет Минобороны на 2,5 миллиарда гривен.

"Эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных", — заявил Резников. 

По словам министра, теперь украинские военные летчики будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и их зарплаты будут сопоставимы с коллегами в других ведомствах сектора нацбезопасности и обороны.

Всего в течение года на увеличение выплат для данной категории военнослужащих будет направлено более 250 миллионов гривен. В среднем заработная плата летчиков вырастет на десять – шестнадцать тысяч гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что президент Украины хочет переговоров с Путиным и Байденом. У Зеленского допускают, что первая встреча может произойти через видеосвязь Эксперты высказали свое мнение насчет того, какие шансы, что такая встреча состоится. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что отбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будет осуществляться по-новому. В украинской армии будет сформировано несколько кадровых резервов для продвижения по службе.

Читайте также о том, что пятого президента будут встречать в Украине, как единомышленники и однопартийцы, так и работники правоохранительных органов. 17 января его будут ждать на заседание в Печерском суде Киева, на котором ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене. Эксперты рассказали чья возьмет и какой шанс, что лидер "ЕС" окажется за решеткой. 


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2022/01/14/ministr-oboroni-pidvishhiv-groshove-zabezpechennya-vijskovim-lotchikam/?fbclid=IwAR3CbyPihrQTv12GR3YushMei6W7xnMy17xS4O5C9RECenxvkpAq6LGslbM
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