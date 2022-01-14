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Отбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будет осуществляться по-новому

В украинской армии будет сформировано несколько кадровых резервов для продвижения по службе

сегодня, 14:38 comments1615
Автор:

Козлова Альбіна
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Отбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будет осуществляться по-новому

В Украине будут формировать офицерский состав армии, фото из открытых источников

В украинской армии будут формировать резерв кандидатов для продвижения по службе и кадровый резерв для назначения на высшие должности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В Вооруженных силах и Министерстве завершили оценку военнослужащих по итогам их служебной деятельности в 2021 году. Как сообщили в Департаменте кадровой политики Министерства обороны Украины, впервые в Украине будут сформированы кадровые резервы.

В будущем в кадровый резерв кандидаты будут отбираться членами Комиссии Министерства обороны Украины по отбору. Каждому военнослужащему будут давать оценку. Члены комиссии будут принимать во внимание деловые, моральные, профессиональные и индивидуальные качества военного, а также его служебную деятельность. На основе этих критериев будет определяться рейтинг каждого военнослужащего. Согласно его месту в рейтинге его будут включать или нет в кадровый резерв армии.

Занимать должности, на которые назначает главнокомандующий, могут только отобранные кандидаты из Кадрового резерва. Рейтинговый список кандидатов будет утвержден в Офисе президента.

Также изменили подход к формированию Резерва для назначения на остальные офицерские должности. Среди таких должностей: высший офицерский состав, офицерский состав и аппарат Министерства обороны Украины, офицерский состав Вооруженных Сил, воинских частей и других подчиненных Минобороны заведений со штатно-должностной категорией "полковник". Такой резерв будет утверждаться ежегодно до 30 марта.

Теперь главнокомандующий должен утверждать Резерв, в который включены должности в ВСУ со штатно-должностной категорией "полковник".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали о последствиях для украинок и работодателей в случае реализации взятия на военный учет женщин.

Также мы писали, что известно, кого будут брать добровольцами территориальной обороны на службу по контракту.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2022/01/14/u-minoboroni-vpershe-skladaetsya-kadrovij-rezerv-ta-prosuvannya-po-sluzhbi-za-novimi-standartami/
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Обсуждения

Вася

сегодня, 14:45

ЗА эту зарплату вы можете только бомжей селектировать. ЛЕйтенант после 5 лет подметания плаца 12500 , а охранник атб (ну или поставить по смыслу) 13000 плюс разные внеурочные. Слава украине

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