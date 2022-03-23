В Генштабе рассказали о ситуации на границе Беларуси и Украины

Согласно данным Генштаба ВСУ, часть отдельных подразделений армии Беларуси вернулась в места постоянной дислокации. Возможно, речь идет о десантниках, о которых сообщало минобороны Беларуси. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

Граница между Украиной и Беларусью - фото из открытых источников

Сообщается, что на Волынском направлении не ведут активные боевые действия. И хотя угроза нападения со стороны Беларуси не исчезла, белорусские граждане не хотят воевать против Украины. Даже белорусские командиры отказываются от войны.

"Режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины", — заявляют в Генштабе ВСУ.

Тем временем на территории Полесья оккупанты пытаются закрепиться на уже достигнутых рубежах. Сейчас они перегруппировываются.

В частности, сообщается, что захватчики пытались прорваться в район населенного пункта Тетеревское, однако ВСУ их остановили. Российские войска отступили.

"Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и несколько взяли в плен.

Также "Комментарии" писали, что у Минобороны Великобритании раскрыли дальнейшие планы оккупантов в Украине. Сейчас российские войска в Украине заняты тем, что проводят перегруппировку, прежде чем снова бросить все свои силы на выполнение поставленных Кремлем задач. При этом на севере страны бои остаются чаще всего статическими.

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