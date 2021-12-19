Украинские спасатели получат пожарный самолет Ан-32П: "Антонов" подписал контракт с ГСЧС (ФОТО)

Украинские спасатели получат новый самолет. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром".

АН-32П. Фото: "Укроборонпром"

Как стало известно, 17 декабря Государственное предприятие "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома", заключило контракт на поставку противопожарного самолета Ан-32П для ГСЧС Украины.

Для справки: самолет Ан-32П предназначен для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарных и специального снаряжения, оборудования и грузов, необходимых для их работы. Кроме того, благодаря оборудованию воздушного судна имеется возможность влиять на облака и вызывать осадки над областью возгорания.

В материале отмечается, что контракт на поставку самолета будет способствовать повышению оперативных возможностей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при выполнении задач. Финансирование будет осуществляться с помощью кредитов (ссуд) под государственные гарантии.

В этот же день между концерном и МВД Украины был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на создание Европейского авиационного хаба пожарной безопасности.

Фото: "Укроборонпром"

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что "Укроборонпром" смог увеличить продажи вооружения в 2020 году. Это позволило концерну занять 77 место в списке ТОП-100 крупнейших оборонных компаний мира. Оружия и услуг было продано на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Также сайт "Комментарии" писал, что известный американский миллиардер Илон Маск прокомментировал жуткое ДТП с участием Tesla Model 3. В день трагедии водитель электромобиля наехал на велосипедиста, трёх пешеходов, а затем врезался в фургон. В результате аварии несколько десятков граждан получили ранения. Один человек погиб от полученных травм.

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