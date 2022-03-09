США не могут прикрыть Украину "железным куполом": в чем причина

США не в состоянии закрыть Украину "железным куполом", мобильной всепогодной системой ПВО, поскольку это "связано со значительными трудностями". Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате по Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на УНН.

Виктория Нуланд - фото из открытых источников

“Что касается “Железного купола”, я бы сказала только то, что вы не можете просто щелкнуть пальцами и будете иметь “Железный купол”. Нужны соответствующие учения, иметь умение его разместить и тому подобное. В вашем списке есть и другие вещи, которые мы думаем, что сможем сделать”, — сказала американская чиновница.

Также Нуланд добавила, что сейчас пересматривается возможность предоставления других систем ПВО. Также, по словам американской чиновницы, США и дальше будут изучать возможности расширения военной помощи украинской армии и усиления санкции против России.

Как сообщали ранее "Комментарии", санкции с РФ не будут сняты до вывода ее войск со всей территории Украины. Заявления главы МИД РФ Лаврова о возможном снятии санкций является попыткой получить поддержку населения.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.

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