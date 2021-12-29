Резников рассказал, какой бонус для оборонной сферы Украина получит от Германии

Украинские Вооруженные силы ожидают в январе 2022 года от правительства Германии мобильный госпиталь. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: Зеркало недели

Министр обороны отметил, сотрудничество Германии и Украины продолжается. Берлин со своей стороны не оставляет Украину в непростое время и поддерживает. Примером такой поддержки есть то, что в 2022 году Украина получит мобильный полевой госпиталь Role-2!

Алексей Резников подчеркнул, что украинский народ очень ценит поддержку союзников и партнеров.

Также по информации Минобороны, с начала российско-украинской войны 160 украинских защитников получили медицинскую помощь в Германии. Прошли там курс реабилитации и восстановления. Также, начиная с 2014-го года Берлин предоставил более 13 миллионов евро финансирования. Средства пошли на закупку медикаментов и медоборудования.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Резников не исключил возможность, что Украина может присоединиться к НАТО в два этапа. Первый этап присоединения к НАТО наступит, когда Украина выполнит все необходимые требования, реализует ряд реформ в оборонный сфере и будет соответствовать всем необходимым стандартам НАТО. Таким образом наша страна де-факто уже будет членом НАТО и приблизится ко второму этапу, когда в Альянсе уже будет принято политическое решение и Украина де-юре станет членом НАТО. Резников подчеркнул, впереди еще очень много работы, но Украина готова ее выполнить, чтобы приблизиться к заветной цели.





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