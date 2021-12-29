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Резников рассказал, какой бонус для оборонной сферы Украина получит от Германии

Украинские Вооруженные силы получат в январе 2022 года от правительства Германии мобильный госпиталь

сегодня, 08:36
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские Вооруженные силы ожидают в январе 2022 года от правительства Германии мобильный госпиталь. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников рассказал, какой бонус для оборонной сферы Украина получит от Германии

Алексей Резников. Фото: Зеркало недели

Министр обороны отметил, сотрудничество Германии и Украины продолжается. Берлин со своей стороны не оставляет Украину в непростое время и поддерживает. Примером такой поддержки есть то, что в 2022 году Украина получит мобильный полевой госпиталь Role-2!

Алексей Резников подчеркнул, что украинский народ очень ценит поддержку союзников и партнеров. 

Также по информации Минобороны, с начала российско-украинской войны 160 украинских защитников получили медицинскую помощь в Германии. Прошли там курс реабилитации и восстановления. Также, начиная с 2014-го года Берлин предоставил более 13 миллионов евро финансирования. Средства пошли на закупку медикаментов и медоборудования.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Резников не исключил возможность, что Украина может присоединиться к НАТО в два этапа. Первый этап присоединения к НАТО наступит, когда Украина выполнит все необходимые требования, реализует ряд реформ в оборонный сфере и будет соответствовать всем необходимым стандартам НАТО. Таким образом наша страна де-факто уже будет членом НАТО и приблизится ко второму этапу, когда в Альянсе уже будет принято политическое решение и Украина де-юре станет членом НАТО. Резников подчеркнул, впереди еще очень много работы, но Украина готова ее выполнить, чтобы приблизиться к заветной цели.



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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1475812685774217218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1475812685774217218%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-nimechchyna-mobilnyj-hospital-reznikov%2F
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