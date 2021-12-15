Резников рассказал, что Украина поэтапно может стать членом НАТО

Первым дело Украина должна стать членом НАТО де-факто и уже потом оформить свои отношения с Альянсом де-юре. Как передает издание "Комментарии", об этом министр обороны Алексей Резников рассказал во время брифинга.

При этом Алексей Резников напомнил, что курс Украины в НАТО прописан в само главном Законе страны – Конституции. Это решение не пересматривалось и Украины продолжает стремиться присоединиться к Альянсу.

По словам министра, внедрение необходимых реформ и принятие стандартов НАТО позволит Украине де-факто присоединиться Североатлантическому Альянсу. Это и будет первым этапом, в реализации которого, в первую очередь, заинтересованы именно граждане Украины. Ну, а второй этап наступит, когда будет принято политическое решение всеми членами НАТО. Вот тогда Украина сможет стать членом Альянса и де-юре.

Также Алексей Резников напомнил, что Украина до сих пор на востоке Украины в противостоянии со страной-агрессором отстаивает свое право на будущее в НАТО и ЕС. Украина уже 7 лет ведет борьбу за право стать полноправным членом Альянса.

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