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Резников рассказал, что Украина поэтапно может стать членом НАТО

Министр обороны считает, что Украине нужно реализовать ряд реформ в ВСУ, чтобы соответствовать стандартам НАТО

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Первым дело Украина должна стать членом НАТО де-факто и уже потом оформить свои отношения с Альянсом де-юре. Как передает издание "Комментарии", об этом министр обороны Алексей Резников рассказал во время брифинга.

Резников рассказал, что Украина поэтапно может стать членом НАТО

При этом Алексей Резников напомнил, что курс Украины в НАТО прописан в само главном Законе страны – Конституции. Это решение не пересматривалось и Украины продолжает стремиться присоединиться к Альянсу.

По словам министра, внедрение необходимых реформ и принятие стандартов НАТО позволит Украине де-факто присоединиться Североатлантическому Альянсу. Это и будет первым этапом, в реализации которого, в первую очередь, заинтересованы именно граждане Украины. Ну, а второй этап наступит, когда будет принято политическое решение всеми членами НАТО. Вот тогда Украина сможет стать членом Альянса и де-юре.

Также Алексей Резников напомнил, что Украина до сих пор на востоке Украины в противостоянии со страной-агрессором отстаивает свое право на будущее в НАТО и ЕС. Украина уже 7 лет ведет борьбу за право стать полноправным членом Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Канаде ответили на предложение Алексея Резникова по расширению военной миссии в Украине. Правительство Канады, как и прежде готово помогать отстаивать Украине ее суверенитет и выступать за возобновление территориальной целостности страны, но о расширении военной миссии отправке дополнительных групп военных инструкторов в Украине пока что не может быть и речи, потому как такой шаг может спровоцировать Кремль к новому витку агрессии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3b1fTFmKisw
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