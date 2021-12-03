В Украине модернизировали реактивный самолет для Воздушных сил (ФОТО)

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод" (ОАЗ), провело модернизацию реактивного самолета Л-39М. Воздушное судно позволяет отрабатывать действия пилота в реальном полете. Об этом сообщается на официальном сайте государственного концерна "Укроборонпром".

Л-39М. Фото: "Укроборонпром"

Использование Л-39М позволит восстанавливать и поддерживать под наблюдением инструктора навыки, которые необходимы для перехвата воздушных целей, работы по наземным целям, а также другие боевые алгоритмы. Отмечается, что это значительно экономит средства, сохраняет ресурс боевых самолетов и увеличивает безопасность летной подготовки.

Во время модернизации специалисты установили на Л-39М современный бортовой тренажерный комплекс, который максимально приближает информационное поле кабины к информполю боевых истребителей и штурмовиков. И программная и аппаратная части комплекса были изготовлены в Украине.

Для справки: данный экземпляр является одним из трех самолетов, которые были модернизированы одесским заводом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинское государственное предприятие ГП "Антонов" построило первый образец Ан-178. Сейчас заканчивается отработка всех систем воздушного судна, а после пройдут лётные сертификационные испытания. Кроме того, стало известно, что экземпляр для ВСУ сможет подняться в небо уже в первой половине следующего года. Отмечается, что все работы идут по графику.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине занимаются разработкой беспилотного летательного аппарата вертолётного типа. Разработчики утверждают, что БПЛА сможет нести на своем борту ракетное вооружение и иметь достаточно большую грузоподъемность и габариты.

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