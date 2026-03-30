В Раді б’ють на сполох: попередили про колапс, який вдарить і по ЗСУ, і по державі в цілому

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді пояснили, чому оборонні заводи будують “за спиною держави”.
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що коли заводи будують “за спиною держави” — це не зрада від бізнесу, це вирок політиці влади.
Політик пояснив, що український бізнес продовжує тікати з країни. І, на жаль, серед таких компаній і оборонні заводи, про що нещодавно гнівно заявив Зеленський, пояснив він. За його словами, бізнес не тікає від хорошого життя, а тікає тоді, коли його до цього змушують. І, на переконання політика, до цього призвели саме “реформи” влади.
За його словами, нардепи три роки говорили про необхідність дати українським виробникам можливість працювати не лише на внутрішній ринок, а й експортувати надлишок своєї продукції за кордон. Влада, зазначив він, цього не робила, бо тоді втрачала б корупційні можливості.
У виробників, за його словами, залишається лише один шлях — шукати можливості за кордоном і будувати виробництва там, щоб вижити і розвиватися. Політик вказав на великі проблеми для держави. Адже разом із заводами з України виїжджають технології, інвестиції і робочі місця. А головне – країна втрачає людей з досвідом, знаннями і розумом, які могли б працювати тут, на Україну, наголосив він.
