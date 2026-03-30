В Раді б’ють на сполох: попередили про колапс, який вдарить і по ЗСУ, і по державі в цілому

У Верховній Раді пояснили, чому оборонні заводи будують “за спиною держави”.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що коли заводи будують “за спиною держави” — це не зрада від бізнесу, це вирок політиці влади.

Політик пояснив, що український бізнес продовжує тікати з країни. І, на жаль, серед таких компаній і оборонні заводи, про що нещодавно гнівно заявив Зеленський, пояснив він. За його словами, бізнес не тікає від хорошого життя, а тікає тоді, коли його до цього змушують. І, на переконання політика, до цього призвели саме “реформи” влади.

“Сьогодні сектор оборонної промисловості — один із ключових для нашої держави. Це і забезпечення фронту, і фундамент відновлення економіки після війни. Але замість того, щоб створювати умови для розвитку, влада роками заганяла його у глухий кут”, — пояснив політик.

За його словами, нардепи три роки говорили про необхідність дати українським виробникам можливість працювати не лише на внутрішній ринок, а й експортувати надлишок своєї продукції за кордон. Влада, зазначив він, цього не робила, бо тоді втрачала б корупційні можливості.

“Коли немає можливості експорту — бізнес замкнений лише на внутрішньому ринку. І тоді обов’язково з’являються чиновники, які починають вирішувати, у кого купувати, за якою ціною і з якою корупційною “надбавкою”. Бізнес змушений або погоджуватися на такі кабальні умови, або взагалі втрачає можливість продавати свою продукцію, і вона замість того, щоб працювати на оборону і економіку, припадає пилом на складах”, — наголосив Разумков.

У виробників, за його словами, залишається лише один шлях — шукати можливості за кордоном і будувати виробництва там, щоб вижити і розвиватися. Політик вказав на великі проблеми для держави. Адже разом із заводами з України виїжджають технології, інвестиції і робочі місця. А головне – країна втрачає людей з досвідом, знаннями і розумом, які могли б працювати тут, на Україну, наголосив він.

“Але це питання не до бізнесу. Це питання до влади, яка створила умови, за яких працювати в Україні стає дедалі складніше. Корупція, підняття податків, неможливість нормального діалогу між владою та бізнесом, повна відсутність плану по розбудові українського ВПК. Якщо підходи влади надалі не зміняться, то країна ризикує зіткнутися з економічним колапсом, який вдарить і по Збройних силах України, і по державі в цілому”, — підсумував політик.

