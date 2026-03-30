В Раде бьют тревогу: предупредили о коллапсе, который ударит и по ВСУ, и по государству в целом

В Верховной Раде объяснили, почему оборонные заводы строят "за спиной государства".

Верховная Рада.

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что когда заводы строят "за спиной государства" — это не предательство бизнеса, это приговор политике власти.

Политик объяснил, что украинский бизнес продолжает бежать из страны. И, к сожалению, среди таких компаний и оборонные заводы, о чем недавно гневно заявил Зеленский, объяснил он. По его словам, бизнес не убегает от хорошей жизни, а убегает тогда, когда его к этому принуждают. И, по убеждению политика, к этому привели именно реформы власти.

"Сегодня сектор оборонной промышленности — один из ключевых для нашего государства. Это и обеспечение фронта, и фундамент восстановления экономики после войны. Но вместо того, чтобы создавать условия для развития, власти годами загоняли его в тупик", — пояснил политик.

По его словам, нардепы три года говорили о необходимости дать украинским производителям возможность работать не только на внутренний рынок, но и экспорт излишек своей продукции за границу. Власть, отметил он, этого не делала, потому что тогда упускала бы коррупционные возможности.

"Когда нет возможности экспорта — бизнес замкнут только на внутреннем рынке. И тогда обязательно появляются чиновники, которые начинают решать, у кого покупать, по какой цене и с какой коррупционной "надбавкой". Бизнес вынужден либо соглашаться на такие кабальные условия, либо вообще теряет возможность продавать свою продукцию, и она вместо того, чтобы работать на оборону и экономику, пылится на складах”, — подчеркнул Разумков.

У производителей, по его словам, остается только один путь – искать возможности за рубежом и строить производства там, чтобы выжить и развиваться. Политик указал на большие проблемы для государства. Ведь вместе с заводами из Украины уезжают технологии, инвестиции и рабочие места. А главное – страна теряет людей с опытом, знаниями и умом, которые могли бы работать здесь, в Украине, подчеркнул он.

"Но это вопрос не к бизнесу. Это вопрос к власти, которая создала условия, при которых работать в Украине становится все сложнее. Коррупция, поднятие налогов, невозможность нормального диалога между властью и бизнесом, полное отсутствие плана по развитию украинского ВПК. Если подходы власти не изменятся, то страна рискует столкнуться с экономическим коллапсом, который ударит и по Вооруженным силам Украины, и по государству в целом”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что думают военные о нехватке денег для выплат бойцам.







