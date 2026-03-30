В Раде бьют тревогу: предупредили о коллапсе, который ударит и по ВСУ, и по государству в целом

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде объяснили, почему оборонные заводы строят "за спиной государства".
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что когда заводы строят "за спиной государства" — это не предательство бизнеса, это приговор политике власти.
Политик объяснил, что украинский бизнес продолжает бежать из страны. И, к сожалению, среди таких компаний и оборонные заводы, о чем недавно гневно заявил Зеленский, объяснил он. По его словам, бизнес не убегает от хорошей жизни, а убегает тогда, когда его к этому принуждают. И, по убеждению политика, к этому привели именно реформы власти.
По его словам, нардепы три года говорили о необходимости дать украинским производителям возможность работать не только на внутренний рынок, но и экспорт излишек своей продукции за границу. Власть, отметил он, этого не делала, потому что тогда упускала бы коррупционные возможности.
У производителей, по его словам, остается только один путь – искать возможности за рубежом и строить производства там, чтобы выжить и развиваться. Политик указал на большие проблемы для государства. Ведь вместе с заводами из Украины уезжают технологии, инвестиции и рабочие места. А главное – страна теряет людей с опытом, знаниями и умом, которые могли бы работать здесь, в Украине, подчеркнул он.
