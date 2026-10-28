logo_ukra

BTC/USD

80901

ETH/USD

2352.01

USD/UAH

45.59

EUR/UAH

50.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Оборона 2026 Україна витрачає мільярди не на ті ракети: експерт розніс рішення влади
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна витрачає мільярди не на ті ракети: експерт розніс рішення влади

Експерт Світан розповів, які ракети потрібно робити в Україні

28 жовтня 2026, 20:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ракетна програма України зараз викликає багато питань, особливо через заяви у Firepoint щодо розробки та виготовлення деякого озброєння. 

Україна витрачає мільярди не на ті ракети: експерт розніс рішення влади

Балістика. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що пів року військово-політична верхівка  країни піарила ракету “Фламінго”. А коли зрозуміли, що у неї “абсолютно нульовий ККД”, перейшли на новий проєкт, зазначив він. 

"На виробництво "Фламінго" витратили там напевно не один мільярд, на "Фламінго", які нікому не потрібні. Перейшли на балістику. Розповідали про балістику. У березні балістика, навесні балістика, влітку балістика, восени балістика. А потім, коли стало зрозуміло, що вони просто балістику, яка дістає до Москви, зробити не можуть, почали говорити, що балістика не та”, — пояснив Світан.

Експерт зазначив, що розповідали про “Фламінго”, потім про балістику, зараз розповідають про “Фрею”, і припустив, що наступного року буде якийсь новий проєкт.

"Забезпечувати фінансування потрібно лише своїх державних балістичних програм стратегічного рівня ОТРК “Сапсан”, ОТРК “Грім 2”, проєкту “Сапсан". Все, решта туфта повна, пов'язана з крилатими ракетами великої дальності. Якщо хочете щось далеко донести, припустимо, там за 2000, 3000 км — лише балістика тільки вже не твердопаливна, а рідкопаливна”, — переконаний експерт.

Світан зазначив, що Україна завжди виробляла переважно рідкопаливні ракети.

"Практично весь спектр ракет був рідкопаливний. Та й 500 км можна рідкопаливну зробити. Просто не зовсім зручно її все-таки заправляти треба. Тобто стратегічне бачення має бути в країні", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що на Зеленського посипалися гострі питання через обіцяні ракети.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=c-hweThzTAM
Теги:

Новини

Всі новини