Україна витрачає мільярди не на ті ракети: експерт розніс рішення влади

Ракетна програма України зараз викликає багато питань, особливо через заяви у Firepoint щодо розробки та виготовлення деякого озброєння.

Балістика. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що пів року військово-політична верхівка країни піарила ракету “Фламінго”. А коли зрозуміли, що у неї “абсолютно нульовий ККД”, перейшли на новий проєкт, зазначив він.

"На виробництво "Фламінго" витратили там напевно не один мільярд, на "Фламінго", які нікому не потрібні. Перейшли на балістику. Розповідали про балістику. У березні балістика, навесні балістика, влітку балістика, восени балістика. А потім, коли стало зрозуміло, що вони просто балістику, яка дістає до Москви, зробити не можуть, почали говорити, що балістика не та”, — пояснив Світан.

Експерт зазначив, що розповідали про “Фламінго”, потім про балістику, зараз розповідають про “Фрею”, і припустив, що наступного року буде якийсь новий проєкт.

"Забезпечувати фінансування потрібно лише своїх державних балістичних програм стратегічного рівня ОТРК “Сапсан”, ОТРК “Грім 2”, проєкту “Сапсан". Все, решта туфта повна, пов'язана з крилатими ракетами великої дальності. Якщо хочете щось далеко донести, припустимо, там за 2000, 3000 км — лише балістика тільки вже не твердопаливна, а рідкопаливна”, — переконаний експерт.

Світан зазначив, що Україна завжди виробляла переважно рідкопаливні ракети.

"Практично весь спектр ракет був рідкопаливний. Та й 500 км можна рідкопаливну зробити. Просто не зовсім зручно її все-таки заправляти треба. Тобто стратегічне бачення має бути в країні", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що на Зеленського посипалися гострі питання через обіцяні ракети.



